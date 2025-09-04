Lula afirma que acordo entre UE e Mercosul será assinado "até ao final do ano"

Estas declarações surgem logo depois da decisão da Comissão Europeia de propor um pacto provisório para acelerar a entrada em vigor do acordo.

"Até o final do ano, em nossa presidência do Mercosul, este acordo estará assinado, beneficiando produtores e consumidores do Mercosul e da União Europeia", escreveu Lula da Silva nas redes sociais.

Lula da Silva, Presidente do país que ocupa a presidência do Mercosul, já havia manifestado a intenção de acelerar as negociações para permitir a assinatura do acordo em dezembro, quando o Brasil entregará a presidência do Mercosul.

A Comissão Europeia propôs nesta quarta-feira um pacto provisório que permite aplicar "o mais rápido possível" a parte comercial do acordo com o Mercosul, o que torna possível concluir a sua ratificação sem que ele tenha que ser aprovado individualmente por cada Estado-membro.

De acordo com a proposta, os acordos comerciais poderão entrar em vigor graças ao pacto provisório, mas este terá de ser substituído posteriormente pelo acordo completo, já com disposições políticas e cláusulas de salvaguarda, que terá de ser ratificado individualmente por cada Estado-Membro.