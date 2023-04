Lula da Silva chega a Espanha terça-feira para visita com acordo UE-Mercosul na agenda

Os dois governos partilham o desejo de dar um impulso à "relação cada vez mais estratégica" entre a Europa e a América Latina, onde o Brasil é um ator fundamental, disseram hoje fontes do executivo de Madrid, a propósito da visita de Luiz Inácio Lula da Silva a Espanha.

Depois de discursar, de manhã, na Assembleia da República portuguesa, o Presidente do Brasil viajará para Madrid, onde encerrará ao final da tarde, um fórum empresarial hispano-brasileiro.

Na quarta-feira, Lula da Silva reúne-se com o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, antes de ser recebido pelo Rei Felipe VI.

No encontro entre os dois governos, que inclui vários ministros dos dois lados, Lula da Silva e Sánchez vão abordar, entre outras questões, as relações entre a Europa e a América Latina e o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os países do Mercosul (Mercado Comum do Sul, que inclui Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), segundo as fontes do executivo espanhol.

As negociações do acordo foram dadas por terminadas em 2019, mas não houve ainda uma assinatura ou ratificação, por questões levantadas por países dos dois lados, estando neste momento em negociação um protocolo adicional.

O Governo de Madrid considera que esse bloqueio se deveu, em boa medida, à presidência brasileira de Jair Bolsonaro, o antecessor de Lula da Silva, e que existe agora uma boa oportunidade de avançar e até de fechar um documento, assinar o acordo e ratificá-lo "nos próximos meses", segundo disseram hoje as mesmas fontes.

O Brasil assume a presidência rotativa semestral do Mersocul em 01 de julho, data em que Espanha fará o mesmo no Conselho da União Europeia.

Lula da Silva já manifestou disponibilidade para avançar no acordo UE-Mercosul e Espanha, além de se considerar um interlocutor privilegiado com os países da América Latina, é também "um dos grandes defensores deste acordo", por ver nele novas e "grandes oportunidades", sobretudo, para as pequenas e médias empresas (PME).

Também do ponto de vista geopolítico o acordo com o Mersocul ajudaria, defende o Governo de Madrid, a reforçar relações comerciais da Europa em regiões onde atores como a China avançam em termos de quota de mercado e influência, além de vir a ser um contributo para os objetivos da UE de ganhar autonomia estratégica em relação a fornecedores como, mais uma vez, a China.

Sobre as relações mais abrangentes da Europa com a América Latina, Espanha já anunciou que, em meados de julho, organizará uma cimeira UE-CELAC (Comunidade de Estados da América Latina e Caribe), em Bruxelas.

Espanha pretende que haja uma participação "ativa" de Lula da Silva e da presidência brasileira nesta cimeira, para que seja "verdadeiramente um antes e depois nas relações estratégicas entre as duas regiões" e que saia do encontro de Bruxelas uma agenda de projetos de investimento.

Para isso, "a vontade política e a ação do Brasil" é determinante, disseram as mesmas fontes do Governo espanhol.

O executivo de Pedro Sánchez quer ainda relançar as relações bilaterais com esta visita de Lula da Silva, após a quase inexistência de contactos diplomáticos durante o governo de Jair Bolsonaro, realçando que Espanha é o segundo investidor no Brasil, só ultrapassado pelos Estados Unidos.

Os investimentos de empresas espanholas no Brasil ascendem a 30 mil milhões de euros, a que correspondem cerca de 175 mil postos de trabalho diretos, abrangendo áreas e infraestruturas como as águas, energias renováveis, saneamento ou telecomunicações.

As trocas comerciais são de 13 mil milhões de euros anuais, com o Brasil a ser o 17.º destino das exportações espanholas e Espanha a ser o 11.º fornecedor do mercado brasileiro.

Além das questões económicas, Espanha quer reforçar a cooperação científica e tecnológica com o Brasil e aumentar a promoção da língua espanhola no país sul-americano.

O Brasil é o país do mundo onde há mais delegações e centros do Instituto Cervantes (que tem a missão de promover a língua e cultura espanholas), havendo quatro milhões de estudantes e 24 mil professores de espanhol no conjunto do território brasileiro.

Em relação à posição brasileira sobre a guerra na Ucrânia, as fontes do Governo espanhol reconhecem discordâncias sobre alguns aspetos, mas preferem destacar e dão "as boas-vindas aos esforços" para encontrar uma solução para paz por parte de Lula da Silva.