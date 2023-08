Lula da Silva convida PR angolano a participar da cimeira do G20 em 2024

Lula da Silva, que falava hoje em Luanda durante uma cerimónia oficial, no âmbito do primeiro de dois dias de visita de Estado a Angola, recordou que o seu país vai assumir a presidência do G20 (grupo das 19 maiores economias mundiais mais a União Europeia) em dezembro próximo.

"Quero aproveitar e convidar o Presidente João Lourenço para participar da reunião do G20 ao longo da presidência brasileira que terá início em dezembro deste ano e iremos realizar a próxima reunião do G20 no Rio de Janeiro, possivelmente em setembro de 2024", disse.

Em relação à cooperação bilateral com Angola, firmada numa parceria estratégica de 2010, o chefe de Estado brasileiro disse que a história de "solidariedade e cooperação de ambos países aponta para um futuro compartilhado".

"Continuaremos a trabalhar juntos, unidos pelo vasto Atlântico Sul. Tenho dito por onde passo que o Brasil voltou ao mundo", assegurou.

"Hoje, posso dizer que voltamos a Angola" prosseguiu Lula da Silva, invocando palavras do próprio Agostinho Neto, primeiro presidente angolano: "Às nossas terras vermelhas do café, brancas do algodão, verdes dos milharais havemos de voltar, havemos de voltar à Angola libertada, à Angola independente".

O Presidente da República Federativa do Brasil deve ainda discursar hoje na Assembleia Nacional (parlamento angolano) neste seu primeiro de visita oficial a Angola.

O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, alcançada em 11 de novembro de 1975, e os dois países mantêm relações bilaterais há quase cinco décadas.