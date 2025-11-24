Lula da Silva promete renovar cooperação com Moçambique que "nunca deveria ter parado"

"A minha visita a Moçambique é o recomeço de uma história que nunca deveria ter parado de acontecer. A minha visita a Moçambique é para dizer a você, Presidente da República e ao povo de Moçambique, que o Brasil está de volta, que o Brasil quer colaborar com Moçambique em todas as áreas da indústria, da ciência e tecnologia, da agricultura, da energia, em tudo o que você precisar, sobretudo em duas áreas vitais para a humanidade: saúde e educação, conte connosco", disse o Presidente do Brasil.

Lula da Silva falava em Maputo, após a assinatura de nove instrumentos jurídicos que visam reforçar a cooperação bilateral com Moçambique, prometendo estreitar as relações com este país também lusófono e com todo o continente africano.

"Para usar a palavra que dá título a obra do grande moçambicano Mia Couto, a nossa amizade vagueou muito tempo, sonâmbula. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência de Moçambique. São cinco décadas de relação diplomática, mas imensos em desafios próprios, passamos da irmandade à indiferença, até que há 20 anos vivemos um grande despertar", recordou Lula da Silva.

O Presidente brasileiro lembrou também um Brasil que estava de "costas para África" e que "reencontrou Moçambique", um país que se tornou maior destinatário da cooperação brasileira em África.

"Pouco depois, no entanto, caímos novamente no sono profundo. O Brasil se perdeu por caminhos sombrios e neste processo se esqueceu dos laços com África. Muitas das sementes que havíamos lançado não tiveram tempo de vingar, mas é hora de recobrar a consciência", frisou, prometendo avançar na cooperação, porque não há "tempo de ficar reclamando o que o não aconteceu até agora".

Os governos de Moçambique e do Brasil assinaram hoje nove instrumentos jurídicos que visam reforçar a cooperação bilateral, no âmbito da quarta visita do Presidente brasileiro, Lula da Silva, ao país africano.

Lula da Silva chegou a Maputo ao final da tarde de domingo, mantendo pouco depois um encontro com Daniel Chapo, que sublinhou a "relação profunda, construída em áreas essenciais como saúde, educação, agricultura, combate à fome e inclusão social" entre os dois países.

O Presidente brasileiro ainda vai encerrar, à tarde, o fórum empresarial Brasil - Moçambique e, antes de deixar Maputo, será outorgado com o título de doutor `honoris causa` pela Universidade Pedagógica de Maputo, em Ciência Política e Cooperação Internacional.

Trata-se da quarta visita de Lula da Silva a Moçambique, em três mandatos, a última das quais há precisamente 15 anos.

O Governo brasileiro assumiu o objetivo de uma cooperação bilateral mais profunda e diversificada que, diz, ainda não é correspondida pelas relações económicas, apesar das trocas entre os dois países terem vindo a aumentar.

O volume de negócios entre Moçambique e Brasil ultrapassou 100 milhões de dólares (87,6 milhões de euros) em 2024, avançou hoje a Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), que considera as trocas comerciais ainda insuficientes.