Lula quer reforçar investimentos e trocas comerciais com Angola e elogia "bom pagador"

"É importante lembrar que o Brasil já teve um fluxo comercial com Angola de 4,5 mil milhões de dólares e agora estamos em apenas 1,5 mil milhões de dólares", começou por dizer Lula da Silva, perante o Presidente angolano, João Lourenço, no Palácio Planalto, em Brasília.

"Significa, meus caros ministros brasileiros e ministros de Angola -- e ministras também --, que nós temos que trabalhar mais para que a gente faça o nosso fluxo de comércio exterior ser do tamanho que a gente pensa que são os nossos países", reforçou.

Para que essa ambição seja concretizada, disse Lula da Silva, "é importante que a Petrobras volte a ter uma participação ativa na prospeção, na pesquisa de combustível fóssil, de petróleo e também de gás".

O chefe de Estado brasileiro referia-se a um dos quatro acordos que hoje foram assinados entre os dois países, entre os quais um entre as gigantes petrolíferas estatais Petrobras e Sonangol para desenvolver cooperação nas áreas da energia renovável, do petróleo, do gás, da tecnologia e da formação.

"Nós estamos modernizando os instrumentos de garantia de crédito às exportações. Angola, é importante lembrar isso, sempre foi um bom pagador e quitou sua dívida com cinco anos de antecedência", frisou o chefe de Estado brasileiro.

"Assinaremos hoje importante acordo que viabilizará a retomada das linhas de financiamento e que ensejará novas oportunidades para as economias", disse.

Por outro lado, João Lourenço elogiou o facto de o Brasil estar de volta a África e apelou ao regresso ao seu país de empresas brasileiras para a construção de infraestruturas públicas e também que o Brasil volte a abrir uma linha de financiamento para cobertura do crédito à exportação.

Lula da Silva e o seu homólogo angolano, João Lourenço, assinaram hoje memorandos de entendimento focados no reforço da cooperação entre as petrolíferas Petrobras e a Sonangol e também no setor agropecuário.

Os acordos foram assinados no Palácio do Planalto, após uma reunião bilateral entre Lula da Silva e João Lourenço, que se encontra em Brasília desde quinta-feira em visita de Estado de três dias.

Da agenda de hoje, consta igualmente um almoço no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, e um encontro com representantes de produtores rurais.

O Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola após a independência do país, a 11 de novembro de 1975, e os dois países têm mantido uma relação bilateral próxima, com acordos de cooperação em várias áreas.

João Lourenço tinha estado anteriormente no Brasil, para participar na cerimónia de posse de Lula da Silva, que assumiu o terceiro mandato em janeiro de 2023.

O Presidente brasileiro visitou Angola em agosto de 2023, na primeira visita a um país africano no novo mandato, e terceira viagem oficial a Angola, após deslocações realizadas em 2003 e 2007.

No sábado, último dia da visita, João Lourenço vai encontrar-se com embaixadores africanos em missão no Brasil e membros da Comunidade das Caraíbas (Caricom).

João Lourenço chegou na quinta-feira ao Brasil para uma visita de Estado de três dias, a convite do chefe de Estado brasileiro, tendo já mantido encontros com Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, a câmara alta do parlamento do Brasil, com Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, a câmara baixa, e, por último, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.