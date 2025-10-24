Lula vai "defender os interesses do Brasil" caso se encontre com Trump

"Estou totalmente interessado nesse encontro. E estou totalmente disposto a defender os interesses do Brasil e mostrar que houve um erro nas tarifas sobre o Brasil", disse Lula da Silva à imprensa em Jacarta, a primeira paragem de uma digressão pelo Sudeste Asiático.

"Quero provar com números que foi um erro", sublinhou.

O Brasil e os Estados Unidos estão a viver uma crise diplomática sem precedentes, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter imposto tarifas de 50% sobre grande parte dos produtos brasileiros, na sequência do julgamento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.

Tanto Lula como Trump vão estar no próximo domingo na cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Kuala Lumpur, embora a Casa Branca ainda não tenha confirmado se vai ter lugar um encontro privado entre os dois.

O Presidente brasileiro insistiu que, do seu lado, não há temas proibidos na mesa de negociações. "Podemos discutir qualquer coisa... De Gaza à Ucrânia, Rússia, Venezuela, minerais críticos, terras raras", frisou.

"Estou convencido de que podemos avançar e voltar a ter uma relação civilizada com os Estados Unidos (...) Não há razão para continuar assim", acrescentou.

Lula recusou-se a especificar quais as concessões que o Brasil está disposto a fazer nas negociações com os Estados Unidos, mas mostrou-se otimista quanto aos resultados.

"Se eu não acreditasse que era possível chegar a um acordo, não teria esta reunião. Nunca participo numa reunião em que acredite que não é possível ter sucesso. Só vou saber se é um sucesso se eu participar", acrescentou.

Lula, que completa 80 anos nos próximos dias, confirmou na quinta-feira, a partir de Jacarta, a vontade de se candidatar a um novo mandato nas eleições de outubro do próximo ano.

O Presidente brasileiro deverá viajar hoje para Kuala Lumpur, a próxima paragem do périplo pelo Sudeste Asiático, onde se vai encontrar com o primeiro-ministro malaio, Anwar Ibrahim, no sábado, e participar no domingo na cimeira da ASEAN, tal como Trump.