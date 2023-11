Lusa adere ao Pacto contra a Violência

A adesão da agência de notícias à iniciativa, que apoia o trabalho das estruturas da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, será formalizada através de um protocolo com a Comissão para a Cidadania e Igualdade Género (CIG), que será assinado na quinta-feira.

No âmbito do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se assinala na sexta-feira, "a Lusa decidiu, no quadro da sua responsabilidade social e empresarial, aderir ao Pacto contra a Violência, que reconhece o papel estratégico das empresas como parceiras na prevenção e no combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica", explica o órgão de comunicação social em comunicado.

Reconhecendo a importância de prevenir e combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica, a Lusa "compromete-se a cooperar com a CIG e os demais organismos públicos relevantes, no sentido de divulgar materiais de informação e sensibilização, bem como de partilhar o trabalho das redes nacionais e exemplos de boas práticas".

"A Lusa reconhece que a violência contra as mulheres e a violência doméstica, que constituem um crime público, produzem impactos devastadores para as vítimas, as famílias, as comunidades e as empresas, atentando contra o direito básico a uma vida sem medo e em segurança", salienta, acrescentado que está empenhada em "realizar ações de capacitação interna e desenvolver práticas de gestão que promovam a prevenção e o combate da violência contra as mulheres e da violência doméstica".

Atualmente, a agência Lusa disponibiliza de forma gratuita um `site` na Internet (https://www.lusa.pt/igen) com um serviço noticioso dedicado à igualdade de género.

A assinatura entre a agência de notícias e a CIG vai acontecer na terceira edição do Fórum Nacional Contra a Violência Doméstica, no auditório da Polícia Judiciária, em Lisboa, na quinta-feira, cerca das 11:00.