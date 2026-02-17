Macau aponta Portugal como prioridade para atrair mais turistas estrangeiros

Numa mensagem transmitida pela emissora pública TDM - Teledifusão de Macau, a propósito do Ano Lunar do Cavalo de Fogo, que começa hoje, Senna Fernandes apontou entre os alvos para este ano "mercados europeus, como Portugal e Espanha".

A dirigente mencionou ainda o Sudeste Asiático, o Nordeste da Ásia - região que inclui o Japão, a Mongólia e o extremo oriente da Rússia - e "os mercados turísticos emergentes no Médio Oriente e na Ásia Central".

Senna Fernandes previu que Macau receba 41 milhões de visitantes em 2026, depois de ficar perto de 40,1 milhões de visitantes no ano passado, um novo máximo histórico. A maioria (90,6%) dos turistas veio da China continental ou Hong Kong.

O território recebeu 2,76 milhões de visitantes vindos do estrangeiro, um aumento de 13,7% em comparação com 2024, mas aquém do objetivo, mais de três milhões, que tinha sido fixado em agosto pela dirigente.

A diretora dos Serviços de Turismo recordou a extensão à Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e à vizinha zona económica especial de Hengqin (ilha da Montanha) da política de isenção de vistos de trânsito por 10 dias.

A dirigente prometeu "aproveitar ao máximo" esta mudança para criar pacotes turísticos, em conjunto com Hong Kong e outras cidades da China continental, para atrair mais visitantes internacionais.

Em 28 de janeiro, a Direção dos Serviços de Turismo de Macau (DST) avançou que a região voltará a marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), entre 25 de fevereiro e 01 de março, depois de um ano de ausência.

A DST referiu ainda que irá participar, em fevereiro, em Portugal, numa campanha de promoção para agências de viagens.

De acordo com o portal do grupo de operadores turísticos "Os Especialistas", a campanha vai passar por Viseu, Porto, Braga, Coimbra e Lisboa, entre 09 e 13 de fevereiro.

Macau não esteve presente na edição anterior da BTL, que decorreu entre 12 e 16 de março de 2025, mas na altura a DST garantiu, numa resposta escrita à Lusa, que Portugal continuava a ser "um mercado prioritário".

No início de dezembro, o 50.º congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) reuniu na região administrativa especial chinesa mais de mil profissionais do setor, um número recorde.

Durante o congresso, a cidade foi pela quarta vez escolhida como Destino Preferido da APAVT em 2026, depois de 2012, 2019 e 2024, "para dirigir a atenção dos operadores europeus a Macau", recordou a DST.

A DST participou, entre 21 e 25 de janeiro, na Feira Internacional de Turismo de Espanha (FITUR, na sigla em inglês), onde instalou um pavilhão de Macau, para "atrair mais visitantes internacionais de longo curso, incluindo a Europa".

A região lançou ainda uma parceira com a operadora turística Ávoris, com presença em Espanha e Portugal, que começou a lançar uma série de promoções, desde antes do início da FITUR e até abril.

A Ávoris irá ainda "criar mais produtos turísticos que integrem o interior da China e Macau para os mercados de Espanha e Portugal", referiu a DST.