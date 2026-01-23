Macau atinge novo recorde máximo de visitantes em 2025

O número de turistas que passou pelo território no ano passado foi o mais elevado desde que a Direção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC) começou a compilar dados mensais, em 1998, ainda durante a administração portuguesa.

Macau acolheu no total quase 40,1 milhões de visitantes, mais 14,7% do que em 2024 e acima da meta de 39 milhões, fixada em 16 de dezembro pela diretora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes.

No entanto, quase 59% dos visitantes (23,5 milhões) chegaram em excursões organizadas e passaram menos de um dia em Macau no ano passado.

Em 2024, o Governo Central divulgou uma série de medidas de apoio ao território, como o aumento do limite de isenção fiscal de bens para uso pessoal adquiridos por visitantes da China.

Ao mesmo tempo, as autoridades chinesas alargaram a mais 10 cidades da China a lista de locais com "vistos individuais" para visitar Hong Kong e Macau.

Além disso, desde 01 de janeiro de 2025 que os residentes da vizinha cidade de Zhuhai podem visitar Macau uma vez por semana e ficar até sete dias.

Em resultado, a esmagadora maioria (90,6%) dos turistas que chegaram a Macau em novembro vieram da China continental ou Hong Kong.

Em 16 de dezembro, Senna Fernandes sublinhou que o número de visitantes internacionais recuperou até cerca de 80% dos níveis pré-pandemia.

Em agosto, a dirigente tinha apontado como objetivo mais de três milhões de turistas internacionais em 2025.

Mas Macau falhou essa meta, ficando-se por 2,76 milhões de visitantes vindos do estrangeiro, ainda assim um aumento de 13,7% em comparação com 2024.

Cidadãos da Arábia Saudita, Qatar, Kuwait, Barém e Omã passaram a estar dispensados de visto para entrar na cidade a partir de 16 de julho.

Em 16 de dezembro, Senna Fernandes recordou que as Linhas de Ação Governativa (LAG) para 2026 preveem a abertura de duas delegações de Macau no sudeste asiático e no nordeste da Ásia.

As LAG, apresentadas no final de novembro, preveem a abertura de uma delegação na Malásia e apontam também como prioridade a aposta nos turistas dos países lusófonos.

Só em dezembro, Macau recebeu 3,58 milhões de visitantes, 17,8% do que no mesmo período de 2024 e o valor mais elevado de sempre para este mês.

A cidade registou assim um novo máximo histórico para dezembro, depois de já o ter feito para os meses de setembro (3,8 milhões), outubro (3,47 milhões) e novembro (3,35 milhões).