Macau é a cidade do mundo com mais hotéis premiados pela Forbes

A nova edição do guia, divulgada na quarta-feira, atribuiu a pontuação máxima a 22 hotéis da região administrativa especial chinesa, mais um do que a capital do Reino Unido, que tinha liderado a lista nos últimos quatro anos.

Macau ultrapassou Londres graças à inclusão de cinco novos hotéis, todos situados em `resorts`, entre os quais o Grand Lisboa Palace Macau, inaugurado em 2021, o The Karl Lagerfeld, desenhado por Karl Lagerfeld, diretor criativo da casa de moda francesa Chanel falecido em 2019, o Londoner Hotel, o Londoner Court e o Galaxy Hotel.

No total, a Forbes premiou 71 estabelecimentos em Macau, incluindo 27 hotéis, 26 restaurantes e 18 spas.

O número de visitantes baixou drasticamente no território desde o início da pandemia de covid-19.

A taxa de ocupação hoteleira em Macau foi de 38,4% no ano passado, o segundo valor mais baixo em mais de duas décadas, e menos 11,7 pontos percentuais do que em 2021, segundo dados oficiais.

Em dezembro, o governo da região administrativa especial chinesa anunciou o cancelamento da maioria das medidas sanitárias, depois de a China ter alterado a estratégia `zero covid` que vigorou durante quase três anos.

Com o alívio das medidas, a cidade registou 451 mil visitantes durante a semana do Ano Novo Lunar, quase o triplo de 2022, mas ainda assim menos 62% do que em 2019, o último ano antes da pandemia de covid-19.

A média da taxa de ocupação hoteleira foi de 85,7%, com um pico no terceiro dia do Ano Novo Lunar (24 de janeiro), de 92,1%.

Em 03 de fevereiro a diretora dos Serviços para o Turismo disse que Macau está "a preparar medidas para explorar novos mercados" no estrangeiro, a começar por ações de promoção no Sudeste Asiático".

Maria Helena de Senna Fernandes indicou que as autoridades da China continental estão "a apreciar medidas para permitir excursões organizadas do Sudeste Asiático". "Tailândia é um dos que consideramos, porque tem um voo direto" para Macau, acrescentou.