Macau exorta operadoras a reforçarem fiscalização após denúncia de apostas de jogo `online`

Lusa10 Jul, 2019, 15:59 | Economia

"A exploração de qualquer atividade relacionada com jogos de fortuna ou azar na RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] pode constituir um crime", adverte em comunicado a DICJ.

"O Governo (...) não permite ao setor do jogo efetuar qualquer promoção de jogos `online`, de apostas via telefónica e outras atividades relacionadas através dos casinos", sublinhou-se na mesma nota.

A DICJ "exortou as concessionárias/subconcessionárias para a necessidade de uma fiscalização rigorosa dos promotores de jogo junto delas registados, por forma a prevenir aproveitamento indevido dos casinos da RAEM para a promoção de jogos `online` ou colocação de apostas via telefónica".

O organismo regulador da exploração do jogo em Macau "reforçou ainda que qualquer violação da lei (...), ainda que essa violação tenha lugar fora da RAEM, poderá ter implicações na idoneidade do promotor do jogo", referindo-se ao Grupo Suncity, acusado de atividades de "jogo online" e "apostas por procuração".

Em declarações à Lusa, o especialista em jogo Changbin Wang disse não acreditar que o Grupo Suncity seja afastado da exploração de salas de casinos em Macau, mas admitiu danos na reputação do maior angariador mundial de apostadores VIP.

"Mesmo que se confirme que o Suncity opera [ilegalmente] jogos `online`, não creio que seja banido de Macau, pois o jogo `online` é operado fora" do território, afirmou o diretor do Centro de Pesquisa e Ensino do Jogo do Instituto Politécnico de Macau (IPM).

A Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos de Macau (DICJ) disse a um `site` especializado em informação sobre casinos na Ásia que já ouviu representantes do Grupo Suncity, avançou hoje o `site` especializado em informações sobre casinos na Ásia, o GGRAsia.

O Economic Information Daily, um jornal afiliado da agência de notícias oficial chinesa Xinhua, noticiou na segunda-feira que havia contactado cerca de "30 jogadores" que supostamente usavam serviços de jogos `online` associados ao Grupo Suncity.

O jornal alegou que o grupo, nos locais que explora em Macau, angariou jogadores do interior da China para uma aplicação de jogos `online` disponível fora do território.

O Grupo Suncity já negou a informação e assegurou que a notícia se baseava sobretudo em conjeturas, prejudicando seriamente a sua reputação.

Numa resposta ao GGRAsia, a DICJ afirmou que quaisquer violações das leis em Macau, ou mesmo de regulamentos em locais fora do território, poderiam afetar a aptidão de um promotor do jogo no território continuar a operar, o que a confirmar-se levaria a entidade reguladora a tomar medidas sérias.

Em declarações à Lusa, em 21 de maio, o diretor executivo do Suncity anunciou a pretensão do grupo em concorrer às concessões de novas licenças de jogo em Macau, em 2022.

O Sun City é o maior angariador do mundo de jogadores de grandes apostas, com mais de 40% do mercado das apostas VIP em Macau, com 17 salas no território em todas as grandes concessionárias e subconcessionárias na capital mundial do jogo: Melco, MGM, Sociedade de Jogos de Macau (SJM), Galaxy, Sands e Wynn.