Macau importante no reconhecimento internacional da moeda chinesa diz Associação de Bancos

Lusa09 Jul, 2019, 07:29 | Economia

À medida que os contactos comerciais entre a China e os países de língua portuguesa se aprofundam cada vez mais, reforça-se o reconhecimento internacional da moeda chinesa, o renmbimbi, sustentou Li Guang durante um simpósio no qual se debateu o papel de Macau na estratégia nacional e internacional de Pequim de investimento em infraestruturas que permitam ligar Ásia, África e Europa, designada de "Uma Faixa, Uma Rota".

Por isso, defendeu que "Macau deve melhorar os serviços de liquidação de renmbimbi com estes países em termos de amplitude e profundidade".

Li Guang, que é tambem membro do Conselho para o Desenvolvimento Económico do Governo do território, afirmou ainda que é preciso "suportar efetivamente as empresas locais a aproveitarem a oportunidade de `Uma Faixa, Uma Rota`", através "do papel de ligação financeira de Macau com os países de língua portuguesa".

Medidas que, sublinhou, são essenciais para "a China obter mais amplo espaço neste palco internacional".

Na abertura do simpósio, o subdiretor do gabinete de ligação da China em Macau defendeu que o território precisa de reforçar a cooperação multilateral, em especial com os países de linga portuguesa.

Antes, o chefe do Governo de Macau frisou que "a construção de `Uma Faixa, Uma Rota` é uma oportunidade estratégica" para o território acompanhar o desenvolvimento internacional.

Razão pela qual, "no que se refere ao livre fluxo de comércio e à integração financeira, Macau irá desempenhar plenamente o seu papel de plataforma de serviços de cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa", acrescentou Chui Sai On.