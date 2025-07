Macau Legend garantiu ter alternativa para hotel-casino na Praia - ministro

"O empreendedor tem tido várias oportunidades e tem esta última oportunidade. Diz que terá uma alternativa e o Governo aguarda a apresentação dessa alternativa, ainda enquanto decorre o processo de reversão" do projeto, afirmou Paulo Rocha em entrevista com a Lusa.

Em novembro, as autoridades de Cabo Verde iniciaram um processo de reversão do hotel-casino e demais obras inacabadas da Macau Legend, no ilhéu de Santa Maria e orla marítima da Gamboa, na cidade da Praia.

Paulo Rocha disse que o Executivo cabo-verdeano deu à empresa fundada por David Chow Kam Fai 60 dias para apresentar uma nova proposta de conclusão do projeto, mas admitiu não saber quando é que este período "começou a contar".

"Se não apresentar, no prazo que foi dado, o processo de reversão será concluído e depois o Governo irá procurar outros, prováveis, eventuais investidores", garantiu o ministro, durante uma visita que se encontra a realizar a Macau.

Atualmente há apenas guardas nos portões do recinto, uma área de cerca de 160 mil metros quadrados, que inclui o ilhéu de Santa Maria, parcialmente esventrado e, uma ponte asfaltada de poucos metros que o liga a um prédio de cerca de oito andares, vazio e vedado com taipais.

"As obras estão paradas há muito tempo, ficaram a meio. Praticamente não há movimento naquele estaleiro de obras e o Governo pretende ver aquilo resolvido. De uma forma ou de outra", sublinhou Rocha.

O Executivo disse em novembro que deu à Macau Legend "todas as oportunidades para a retoma das obras ou para negociar a venda das ações ou a cedência da sua posição contratual a um potencial interessado na continuação do projeto", mas não foram apresentadas alternativas.

"O projeto continua a ser importante, continua a ser estratégico para a cidade da Praia, para Cabo Verde, e ao Governo interessa encontrar uma solução", referiu o ministro.

Em 2015, David Chow assinou um acordo para um investimento de 250 milhões de euros. Após revisões, há cerca de seis anos, a conclusão da primeira fase estava prevista para 2021.

No final de 2023, o presidente da Macau Legend, Li Chu Kwan, disse que o grupo pretendia encerrar os projetos em Cabo Verde e Camboja até 2025.

Em 28 de março, a Macau Legend anunciou prejuízos de 45,9 milhões de dólares de Hong Kong (5,44 milhões de euros) em 2024, em parte devido à reversão do hotel-casino na Praia.

A operadora reiterou que estava "a tomar as medidas necessárias para salvaguardar os interesses do grupo (...), incluindo explorar todas as opções disponíveis para contestar a decisão" relativa ao processo de reversão do hotel-casino, tomada pelo Governo cabo-verdeano.

Por outro lado, a Macau Legend admitiu ter "dúvidas significativas sobre a capacidade do grupo de continuar em atividade" devido a dívidas totais de 2,51 mil milhões de dólares de Hong Kong (298,2 milhões de euros).