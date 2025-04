Macau quer usar moeda digital para trocas comerciais entre China e lusofonia

Durante a apresentação do programa político para 2025, na área da economia e finanças, do novo Governo de Macau, Anton Tai Kin Ip disse que discutiu a ideia com o banco central de Portugal durante uma recente visita ao país.

Uma delegação liderada por Tai Kin Ip esteve em Lisboa entre 04 e 06 de março, tendo--se encontrado com dirigentes do Banco de Portugal, incluindo o administrador Luís Morais Sarmento.

No final de março, o gabinete do secretário disse num comunicado que os vários encontros serviram para "negociar a consolidação e o aprofundamento da cooperação entre Macau e Portugal nas áreas da ciência, tecnologia, economia e comércio".

Tai Kin Ip disse hoje aos deputados que iria continuar a visitar mais países de língua portuguesa no futuro para procurar apoio para a utilização da pataca digital.

O secretário prometeu aproveitar as vantagens da pataca digital como uma moeda cuja circulação será livre através das fronteiras de Macau, uma economia aberta ao fluxo de capitais.

Pelo contrário, a moeda chinesa, o renmimbi, não é inteiramente convertível em outras moedas e as autoridades de Pequim impõem um rígido controlo ao fluxo de capitais, sobretudo para fora do país.

As trocas comerciais entre os países de língua portuguesa e a China atingiram 225,2 mil milhões de dólares (216,6 mil milhões de euros) no ano passado, mais 2% do que em 2023, de acordo com dados dos Serviços de Alfândega da China.

O protótipo do sistema da pataca digital de Macau (e-Mop) foi lançado em 12 de dezembro, oito dias antes do fim do mandato do anterior líder do Governo, Ho Iat Seng.

Em setembro, o regulador financeiro da região disse que a pataca digital poderia "servir de exemplo para os países de língua portuguesa".

O presidente da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), Benjamin Chan Sau San, falava durante a segunda Conferência dos Governadores dos Bancos Centrais e dos Quadros da Área Financeira entre a China e os Países de Língua Portuguesa, que decorreu em Macau.

Na abertura do evento, Ho Iat Seng disse que o desenvolvimento da e-Mop contou com o apoio do Governo e do banco central da China, que foi a primeira grande economia do mundo a lançar uma moeda digital, o renmimbi digital ou e-CNY, em agosto de 2020.

Em setembro, a AMCM explicou que, antes do lançamento oficial da pataca digital, iria realizar testes para identificar riscos e "estabelecer leis e regulamentos".

O regulador sublinhou que, ao contrário de criptomoedas privadas (a mais conhecida das quais é a Bitcoin), a e-Mop será "uma moeda com curso legal", com o mesmo estatuto jurídico e valor monetário das moedas e notas físicas de pataca.