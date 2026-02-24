Macau recebeu quase 1,6 milhões de visitantes durante o Ano Novo Lunar

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Macau disse que as fronteiras do território registaram a passagem de mais de 1,55 milhões de visitantes entre 15 e 23 de fevereiro, uma média de 172.737 visitantes por dia.

De acordo com dados oficiais divulgados hoje pela Direção dos Serviços de Turismo (DST), a média diária representa um aumento de 5,5% em comparação com o Ano Novo Lunar de 2025.

A DST tinha previsto uma média diária de entre 158 mil e 175 mil visitantes e um total de visitantes de 1,4 milhões durante este período.

O terceiro dia do Ano Novo Lunar, 19 de fevereiro, fixou um novo máximo histórico, com quase 228 mil turistas a chegarem ao território chinês.

Perto de seis milhões de pessoas atravessaram os postos de controlo fronteiriços de Macau durante os nove dias, uma média de 663.032 travessias diárias, ainda assim abaixo da previsão de 670 mil feita pela PSP na semana passada.

De acordo com a última estimativa feita pelo Governo local, a população total residente na Região Administrativa Especial de Macau era de 686.600 pessoas.

A 08 de fevereiro, Macau registou um novo máximo histórico de entradas e saídas nas fronteiras da cidade, quando faltavam dez dias para o Ano Novo Lunar, com cerca de 867 mil passagens.

De acordo com os dados da PSP, a maior fronteira do território, nas Portas do Cerco, registou a passagem de quase 463 mil pessoas, o valor diário mais elevado dos últimos cinco anos, desde o início da pandemia de covid-19.

As autoridades da China preveem que centenas de milhões de pessoas viajem durante a maior migração anual em todo o mundo para celebrar o Ano Lunar do Cavalo de Fogo.

A época destas deslocações, o chamado `chunyun`, um período de 40 dias antes e depois do início do Ano Novo Lunar, começou em 02 de fevereiro.

Em 29 de janeiro, Li Chunlin, vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, o principal organismo de planeamento económico do país, anunciou que as estimativas para este ano preveem que os chineses façam até 9,5 mil milhões de viagens durante o `chunyun`.

Caso esta previsão esteja correta, constituirá um novo recorde histórico, ultrapassando o máximo registado em 2024: 9,02 mil milhões de viagens.

De acordo com as estimativas oficiais, as viagens de comboio podem atingir 540 milhões, enquanto as viagens aéreas deverão rondar 95 milhões, ambos potenciais máximos históricos para este período.

O `chunyun` é frequentemente usado como indicador da atividade económica do país, num contexto em que a China procura impulsionar o consumo e os serviços como motores da procura interna, que ainda não recuperou totalmente desde a pandemia.