Macau regista recorde de visitantes no terceiro dia do Ano Novo Lunar

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Macau disse que as fronteiras do território registaram a passagem de 227,943 visitantes na quinta-feira, o número mais elevado desde que os registos diários começaram.

O anterior recorde (221.968) tinha sido fixado em 2025, durante a chamada `semana dourada` do Dia do Trabalhador, 01 de maio, um período de feriados na China continental e uma época alta para o turismo em Macau.

Na quinta-feira, os postos de controlo fronteiriços de Macau registaram um total de 750,114 passagens, ainda assim abaixo da previsão de 780 mil pessoas feita pela PSP na semana passada.

A polícia tinha previsto uma média 670 mil travessias diárias das fronteiras, e mais de seis milhões de entradas e saídas durante o período do Ano Novo Lunar, entre 15 e 23 de fevereiro

De acordo com a última estimativa feita pelo Governo local, a população total residente na Região Administrativa Especial de Macau era de 686.600 pessoas.

A 08 de fevereiro, Macau registou um novo máximo histórico de entradas e saídas nas fronteiras da cidade, quando faltavam dez dias para o Ano Novo Lunar, com cerca de 867 mil passagens.

De acordo com os dados da PSP, a maior fronteira do território, nas Portas do Cerco, registou a passagem de quase 463 mil pessoas, o valor diário mais elevado dos últimos cinco anos, desde o início da pandemia de covid-19.

As autoridades da China preveem que centenas de milhões de pessoas viajem durante a maior migração anual em todo o mundo para celebrar o Ano Lunar do Cavalo de Fogo.

A época destas deslocações, o chamado `chunyun`, um período de 40 dias antes e depois do início do Ano Novo Lunar, começou em 02 de fevereiro.

Em 29 de janeiro, Li Chunlin, vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, o principal organismo de planeamento económico do país, anunciou que as estimativas para este ano preveem que os chineses façam até 9,5 mil milhões de viagens durante o `chunyun`.

Caso esta previsão esteja correta, constituirá um novo recorde histórico, ultrapassando o máximo registado em 2024: 9,02 mil milhões de viagens.

De acordo com as estimativas oficiais, as viagens de comboio podem atingir 540 milhões, enquanto as viagens aéreas deverão rondar 95 milhões, ambos potenciais máximos históricos para este período.

As autoridades prometeram que a capacidade do sistema de transportes será reforçada nas rotas mais movimentadas e nas zonas de maior procura para fazer face ao aumento previsto das viagens.

O `chunyun` é frequentemente usado como indicador da atividade económica e como teste de `stress` para a infraestrutura de transportes do país, num contexto em que a China procura impulsionar o consumo e os serviços como motores da procura interna, que ainda não recuperou totalmente desde a pandemia.