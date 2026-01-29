Macau regressa à Bolsa de Turismo de Lisboa após um ano de ausência

Num comunicado divulgado na quarta-feira, a Direção dos Serviços de Turismo de Macau (DST) referiu ainda que irá participar, em fevereiro, em Portugal, numa campanha de promoção para agências de viagens.

De acordo com o portal do grupo de operadores turísticos "Os Especialistas", a campanha vai passar por Viseu, Porto, Braga, Coimbra e Lisboa, entre 09 e 13 de fevereiro.

Macau não esteve presente na edição anterior da BTL, que decorreu entre 12 e 16 de março de 2025, mas na altura a DST garantiu, numa resposta escrita à Lusa, que Portugal continuava a ser "um mercado prioritário".

No início de dezembro, o 50.º congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) reuniu na região administrativa especial chinesa mais de mil profissionais do setor, um número recorde.

Durante o congresso, a cidade foi pela quarta vez escolhida como Destino Preferido da APAVT em 2026, depois de 2012, 2019 e 2024, "para dirigir a atenção dos operadores europeus a Macau", recordou a DST.

A principal novidade em 2026 do Destino Preferido vai ser o lançamento de um programa de `e-learning` (aprendizagem eletrónica) sobre Macau em alemão, para agentes de viagens da Alemanha, e em inglês, para agentes da Finlândia e Países Baixos, tal como o programa que foi lançado em Portugal em 2024.

A DST participou, entre 21 e 25 de janeiro, na Feira Internacional de Turismo de Espanha (FITUR, na sigla em inglês), onde instalou um pavilhão de Macau, para "atrair mais visitantes internacionais de longo curso, incluindo a Europa".

O pavilhão da região organizou workshops sobre o património imaterial de Macau, desde danças folclóricas portuguesas, as artes marciais chinesas Tai Chi e Wing Chun, a pintura de azulejos portugueses e a gastronomia macaense.

Os macaenses são uma comunidade euro-asiática, a maioria dos quais lusodescendentes, com raízes no território.

O número de turistas que chegou a Macau vindo de Portugal, Espanha e da Europa em geral registou "um crescimento de dois dígitos" no ano passado, sublinhou a DST.

De acordo com dados oficiais, o território recebeu em 2025 14.300 visitantes de Portugal (mais 43,5%) e 10 mil de Espanha (mais 28,9%). Da Europa chegaram um total de 242.900 turistas, mais 21,8% do que no ano anterior.

A DST lançou uma parceira com a operadora turística Ávoris, com presença em Espanha e Portugal, que começou a lançar uma série de promoções, desde antes do início da FITUR e até abril.

A Ávoris irá ainda "criar mais produtos turísticos que integrem o interior da China e Macau para os mercados de Espanha e Portugal", referiu a DST.