Macron promulga lei que permite investimento de 36 mil milhões em defesa

"Esta lei de programação militar será publicada amanhã (hoje) no Jornal Oficial do Estado e, a partir de 2027, permitirá duplicar o orçamento das nossas Forças Armadas e viabilizará 36 mil milhões de euros em novos investimentos entre 2026 e 2030", declarou Macron na segunda-feira, numa cerimónia em homenagem às revoltas de há 82 anos no sul do país contra os invasores alemães.

O Presidente francês indicou que promulgou a lei após esta ter sido aprovada pelo Parlamento e recebido `luz verde` dos tribunais.

Macron salientou ainda que este investimento servirá ao país para reforçar a área cibernética, drones e inovação na Defesa em geral.

"Permitir-nos-á agir melhor em ataques em profundidade e na defesa antimísseis, tirando partido do que aprendemos com as mudanças na guerra. Cabe à França proteger-se e consolidar o compromisso das outras nações", acrescentou Macron.

A lei, referiu, permitirá também reconfigurar "em poucas semanas" o novo serviço militar voluntário para jovens entre os 18 e os 25 anos.