Macron promulga lei que permite investimento de 36 mil milhões em defesa
O Presidente francês, Emmanuel Macron, promulgou a lei de programação militar aprovada pelo parlamento, que permitirá um investimento de 36.000 milhões de euros nas Forças Armadas do país até 2030.
"Esta lei de programação militar será publicada amanhã (hoje) no Jornal Oficial do Estado e, a partir de 2027, permitirá duplicar o orçamento das nossas Forças Armadas e viabilizará 36 mil milhões de euros em novos investimentos entre 2026 e 2030", declarou Macron na segunda-feira, numa cerimónia em homenagem às revoltas de há 82 anos no sul do país contra os invasores alemães.
O Presidente francês indicou que promulgou a lei após esta ter sido aprovada pelo Parlamento e recebido `luz verde` dos tribunais.
Macron salientou ainda que este investimento servirá ao país para reforçar a área cibernética, drones e inovação na Defesa em geral.
"Permitir-nos-á agir melhor em ataques em profundidade e na defesa antimísseis, tirando partido do que aprendemos com as mudanças na guerra. Cabe à França proteger-se e consolidar o compromisso das outras nações", acrescentou Macron.
A lei, referiu, permitirá também reconfigurar "em poucas semanas" o novo serviço militar voluntário para jovens entre os 18 e os 25 anos.