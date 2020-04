Madeira atribui apoio de 1,2ME aos pescadores e armadores do arquipélago

Miguel Albuquerque esclareceu que o apoio vai beneficiar mais de 700 pescadores na forma de suplemento remuneratório, enquanto os armadores vão receber a ajuda em função do número de embarcações que possuem.

O governante, que lidera o executivo de coligação PSD/CDS-PP, falava em videoconferência, após reunião extraordinária do Conselho do Governo, no Funchal, na qual foram comunicadas novas medidas no âmbito da contenção da pandemia de covid-19.

Miguel Albuquerque indicou, por outro lado, que nove instituições bancárias com representação no arquipélago dispõem já da regulamentação técnica para receberem candidaturas ao abrigo da Linha de Crédito Invest RAM Covid-19, no valor de 100 milhões de euros, criada pelo Governo Regional para fazer face à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

"Os bancos aderentes são BPI, Santander, Millenium BCP, Caixa Geral de Depósitos, Montepio, Bankinter, Caixa Agrícola, Novo Banco e a ABANCA", apontou.

A Linha Invest RAM Covid-19 destina-se a apoiar a tesouraria das empresas para assegurarem a manutenção dos postos de trabalho e vai estar operacional durante cinco anos, com uma taxa de juro de 0%, totalmente bonificada pelo executivo madeirense, com um período de carência de capital de 18 meses.

Miguel Albuquerque remeteu para o próximo sábado, 18 de abril, o anúncio sobre a eventual retoma da atividade empresarial na região autónoma, sublinhando que será feita "com grande cautela" e de "modo gradual".

"Não podemos cometer erros, não podemos nos precipitar", declarou, reforçando: "Temos de ter o realismo e o sangue frio para analisar a questão com muito cuidado. Se enveredarmos por situações levianas de retoma de atividade, podemos ter consequências gravíssimas."

O chefe do executivo alertou para a eventualidade da ocorrência de um segundo surto de covid-19, mais devastador e letal, com o consequente colapso do sistema social, sublinhando que a "prioridade máxima" é a defesa da saúde pública e a preservação da vida.

A Madeira registou até hoje 51 casos de infeção por covid-19, dois dos quais já estão recuperados.

Durante o primeiro período de quarentena - de 15 a 28 de março - foram assinalados 202 casos suspeitos, dos quais 42 positivos, enquanto no segundo período de confinamento - de 31 de março a 13 de abril - foram registados 329 casos suspeitos e apenas nove positivos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 114 mil mortos e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 535 mortos, mais 31 do que no domingo (+6,2%), e 16.934 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 349 (+2,1%).