Magda Chambriard é a nova presidente da petrolífera estatal brasileira Petrobras

Ex-diretora da Agência Nacional do Petróleo (ANP), órgão regulador do setor no Brasil, Magda Chambriard, 66 anos, tomou hoje posse, passando a gerir a maior empresa do Brasil, cujo capital é controlado pelo Estado e acionistas privados.

O antecessor de Magda Chambriard, político do Partido dos Trabalhadores e ex-senador, Jean-Paul Prates, foi demitido em 14 de maio, após uma disputa entre a empresa e o executivo sobre o pagamento de dividendos.

Magda Chambriard é mestre em Engenharia Química e formada em engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A executiva também se especializou em Engenharia de Reservatórios e Avaliação de Formações, bem como em Produção de Petróleo e Gás, na Universidade Petrobras.

A nova presidente iniciou a carreira na Petrobras, em 1980.

Foi cedida à ANP para assumir a assessoria da direção de Exploração e Produção em 2002, quando atuava como consultora de negócios de E&P, na área de Novos Negócios de E&P da Petrobras.

Tornou-se diretora da ANP em 2008 e diretora-geral em 2012, tendo liderado a criação da Superintendência de Segurança e Meio Ambiente, Superintendência de Tecnologia da Informação, os trabalhos relativos aos estudos e elaboração dos contratos e editais, os estudos técnicos que culminaram na primeira licitação do pré-sal, zona que cobre parte do litoral do país onde estão as maiores reservas de petróleo e gás descobertas no país sul-americano.

A Petrobras vive um período de instabilidade, com nada menos que seis presidentes em poucos anos, enquanto as grandes petrolíferas estão numa encruzilhada diante do desafio da transição energética.