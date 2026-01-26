Magnata checo Kretinsky lança oferta para adquirir maioria da Fnac Darty

O EP Group, instrumento financeiro através do qual a operação pode vir a ser realizada, indicou que o Conselho de Administração da Fnac Darty aprovou por unanimidade a oferta, que prevê essencialmente o pagamento de 36 euros por cada ação e avaliaria em 1.100 milhões de euros todos os títulos em circulação.

O objetivo declarado do EP Group, que tem vindo a aumentar progressivamente a sua participação no capital e detém atualmente 28,5%, é "tornar-se o acionista maioritário da Fnac Darty e apoiar a empresa, a sua gestão e a sua visão" definida no plano estratégico.

O acordo da oferta assinado entre as duas partes, que estabelece um preço de 81,09 euros a pagar em dinheiro pelas obrigações convertíveis em ações Oceane, representa um prémio de 19% em comparação com a cotação das ações da Fnac Darty no fecho da bolsa no dia 23.

A única condição para o sucesso do negócio é o EP Group conseguir mais de 50% do capital ou dos direitos de voto.

O magnata Daniel Kretinsky afirmou que, desde a sua entrada no capital da empresa em 2021, pôde "apreciar a solidez do modelo multicanal da Fnac Darty e a relevância da sua estratégia `Beyond Everyday`".

O EP Group insistiu que não tem intenção de alterar a política de dividendos e que manterá a sede da Fnac Darty em França, bem como a composição da equipa de gestão.

A Fnac Darty apresentou os seus resultados preliminares do ano passado, com um resultado operacional corrente que cresceu 1,2%, para 203,1 milhões de euros, e um volume de negócios que aumentou 0,7%, para 10.329,8 milhões de euros.

A estagnação do volume de negócios explica-se, segundo a empresa, pelos maus resultados do negócio em França no quarto trimestre.

A este respeito, remete para uma publicação do Banco de França da semana passada que confirma "um contexto particularmente difícil para o setor da distribuição, com uma forte pressão sobre o consumo e a confiança das famílias".

A empresa informa ainda que decidiu procurar um parceiro disposto a relançar a atividade da sua cadeia de lojas Nature & Decouvertes, reconhecendo que está em dificuldades "há vários trimestres" e isso "apesar das iniciativas lançadas para redinamizar a atividade".

A Fnac Darty está presente em 14 países, entre os quais Portugal, conta com uma rede de mais de 1.500 lojas e cerca de 30.000 funcionários e registou um volume de negócios superior a 10.000 milhões de euros em 2024.