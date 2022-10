MAI admite risco de incêndio no mês de outubro

No terreno, o contingente não teve este mês o nível de empenhamento dos meses de verão, mas a tutela diz que vai manter-se em permanência. Com 41 por cento dos incêndios provocados por queimas e queimadas, José Luís Carneiro reforça o apelo às populações para cuidados extra



Este foi o ano com maior número de incendiários identificados foram detidos 151 suspeitos de crime de fogo posto