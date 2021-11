MAI diz não estar previsto o encerramento da esquadra da PSP de Ermesinde

Em resposta à agência Lusa, o MAI revela que "não está previsto qualquer encerramento" da esquadra da PSP de Ermesinde, que motivou o envio de um ofício ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, por parte do presidente da Câmara de Valongo a exigir esclarecimentos sobre alegados rumores.

O MAI afirma também que, no âmbito do "constante diálogo entre as forças de segurança e as autarquias", o Comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP vai reunir-se, nos próximos dias, com o autarca.

"Nas próximas semanas, o ministro da Administração Interna inaugurará ainda a nova esquadra da PSP de Valongo, num importante investimento para a segurança do município", acrescenta o MAI.

Hoje, em comunicado, a Câmara Municipal de Valongo revelou que o autarca questionou na quarta-feira o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sobre o alegado encerramento da esquadra de Ermesinde, cidade com 40.000 habitantes.

No ofício dirigido a Eduardo Cabrita, o autarca lembra que Valongo é servido por duas esquadras da PSP, uma em Ermesinde e outra em Valongo, e que o alegado encerramento está a "gerar uma onda de preocupação na população da maior freguesia" do concelho relativamente à "garantia de segurança pública".

"Somos frontalmente contra", defende José Manuel Ribeiro.

Salientando que o município tem sido um "parceiro leal e permanente da PSP", o presidente da Câmara de Valongo solicita, face à "urgência de tranquilizar a população", todos os esclarecimentos relativamente ao funcionamento atual e futuro da esquadra.