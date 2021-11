Maior acionista da Ibersol passa a deter 56,5% do capital depois de aumento de capital

Na informação, hoje divulgada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o maior acionista da Ibersol deu conta das suas participações, depois de subscrever os novos títulos.

Assim, a ATPS revelou que passou a ser titular, diretamente, de 51,49% dos direitos de voto, mas acumula um total de 61,3%, tendo em conta outras participações indiretas, da ANUTA (9,84%) e de dois dirigentes, com 0,01% cada. A ATPS conta, da mesma forma, com uma participação de 56,5% no capital da empresa, de acordo com a mesma nota.

A ATPS subscreveu, no dia 15 de novembro, 5.122.545 ações e dois dias depois outros 114.213 títulos, a quatro euros, o preço definido na emissão da Ibersol.

A ANU, por sua vez, subscreveu cerca de um milhão de ações nos mesmos dias e ao mesmo preço.

Segundo a informação disponível no `site` da Ibersol, em 31 de dezembro de 2020 a ATPS contava com 54,9% do capital do grupo.

Também hoje, a Cobas Asset Management comunicou que "por efeito da admissão à cotação das novas ações do aumento de capital em 19 de novembro de 2021 baixou dos 5% e as 1.991.315 ações da Ibersol que gere correspondem agora a 4,329% do capital e 4,696% dos direitos de voto", de acordo com uma nota publicada pela CMVM.

Na quinta-feira, o grupo registou o aumento de capital, para 46 milhões de euros, que levou a cabo através da emissão de 10 milhões de novas ações.

Na nota, publicada na CMVM, a empresa informou que "o aumento do seu capital social de 36.000.000,00 euros para 46.000.000,00 euros, com a emissão de 10.000.000 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de um Euro, com o valor de emissão e preço de subscrição unitário de 4,00 euros (o que inclui um ágio de três euros por nova ação), com subscrição reservada a acionistas no exercício dos respetivos direitos legais de preferência e demais investidores que adquiriram direitos de subscrição, foi registado, na presente data [quinta-feira]".

"Deste modo, o capital social da Ibersol é atualmente de 46.000.000,00 euros, representado por 46.000.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de um euro", indicou.

A procura durante a emissão de ações da Ibersol, no âmbito de um aumento de capital, atingiu os 146%, tendo a empresa cumprido a meta de encaixar 40 milhões de euros, indicou o grupo em comunicado ao mercado, no dia 15 de novembro.

O grupo explicou, no mês passado, que resolveu lançar a oferta tendo em conta a deterioração dos seus resultados.