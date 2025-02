Maior cadeia mundial de restauração do mundo pede para entrar na bolsa de Hong Kong

A operação está avaliada em 3,455 mil milhões de dólares de Hong Kong (423,3 milhões de euros).

A chinesa Mixue, que se foca no popular chá com leite e bolas de tapioca, cones de gelado e refrigerantes, tinha mais de 46.000 lojas em todo o mundo no final de 2024, mais de o dobro do número no final de 2021, o que atesta a rápida expansão, graças ao seu modelo de produto de baixo custo.

Estes números ultrapassam nomes globais mais conhecidos, como a McDonald`s e a Starbucks, que são os únicos a ultrapassar a marca das 40.000 lojas em todo o mundo.

O salto da Mixue do quarto para o primeiro lugar desta tabela ocorreu no final do terceiro trimestre do ano passado, segundo a consultora Momentum Works, de Singapura, que recorda que a grande maioria dos pontos de venda se situa na China, com apenas cerca de 4.800 espalhados por países da região, como Vietname, Malásia e Tailândia.

No entanto, a cadeia chinesa continua a ser a quarta maior do mundo em termos de vendas no setor global de bebidas: os 6.588 milhões de dólares (6.276 milhões de euros) que vendeu em 2023 colocam-na atrás da Starbucks, da Inspire Brands - proprietária da Dunkin` Donuts e da Baskin-Robbins - e da Tim Hortons.

A Mixue concentra-se em bebidas de baixo custo, mantendo os preços dos produtos geralmente abaixo dos 10 yuan (1,31 euro), um segmento em que espera um crescimento anual composto de 17,6%, até 2028, altura em que este mercado atingirá o equivalente a cerca de 160 mil milhões de dólares (152 mil milhões de euro).

A Mixue deve estrear-se na Bolsa de Valores de Hong Kong a 03 de março. A agência de notícias Bloomberg recordou que vários dos seus rivais locais também lançaram ofertas de ações no ano passado e que, em todos eles, a antecipação deu lugar a quedas nos preços das ações, face à forte concorrência no setor.