Maior fabricante de baterias do mundo anuncia subida de 15% dos lucros em 2024

De acordo com o relatório financeiro atual da CATL, enviado à bolsa de valores de Shenzhen, no sul da China, a empresa teve um lucro líquido de 50,74 mil milhões de yuan (6,47 mil milhões de euros) no ano passado.

Isto apesar das receitas terem caído 9,7% em comparação com 2023, para 362 mil milhões de yuan (46,1 mil milhões de euros), em plena guerra de preços no setor de veículos elétricos da China.

A CATL manteve a liderança no mercado global de baterias em 2024, com uma quota de 38%, mais dois pontos percentuais, enquanto a quota de mercado na China atingiu 44,45%, de acordo com a associação do setor, a China Automotive Battery Innovation Alliance.

A CATL, sediada na cidade de Ningde, no sudeste da China, é líder mundial no setor das baterias para carros elétricos há oito anos, com clientes importantes como a Tesla, a BMW, a Volkswagen e os fabricantes chineses Li Auto e NIO.

Em 12 de fevereiro, a CATL iniciou o processo para entrar na Bolsa de Valores de Hong Kong, segundo a imprensa local.

De acordo com o jornal de Hong Kong South China Morning Post, se confirmada, seria a maior entrada na bolsa de Hong Kong, desde a da plataforma de partilha de vídeos Kuaishou, no início de 2021, que arrecadou cerca de 6,2 mil milhões de dólares (quase seis mil milhões de euros).

A CATL não revelou o valor proposto para a venda de ações ou o calendário do processo.

A empresa já está listada desde 2018 na bolsa de valores da cidade vizinha de Shenzhen.

A CATL disse que vai utilizar parte do capital angariado através da entrada na bolsa de Hong Kong para projetos na Hungria, aprovados em 2022, que incluem um investimento de cerca de 7,34 mil milhões de euros numa fábrica com uma capacidade de produção de cerca de 100 gigawatts-hora (GWh) e que poderá entrar em funcionamento ainda este ano.

Em dezembro, a CATL também formalizou um acordo com o grupo automóvel Stellantis para abrir uma fábrica em conjunto, perto de Saragoça (nordeste de Espanha), com um investimento de cerca de 4,1 mil milhões de euros. Prevê-se que o complexo esteja operacional em 2028, empregue cerca de três mil pessoas e produza um milhão de baterias por ano.

No início de janeiro, os Estados Unidos incluíram a empresa numa lista de companhias consideradas colaboradoras do exército chinês, uma decisão que a CATL classificou de "falsa designação", avançando com uma ação judicial.