Maior fabricante mundial inicia produção em massa de chips de dois nanómetros

De acordo com o portal da TSMC, a produção dos semicondutores, também conhecidos como N2, está concentrada na fábrica Fab 22 em Kaohsiung, no sul de Taiwan, empregando a primeira geração de tecnologia de transístores de nanofolhas (extremamente finos).

"A tecnologia N2 da TSMC será a mais avançada da indústria de semicondutores, tanto em termos de densidade como de eficiência energética", garantiu a empresa.

"Com uma estrutura de transístor de nanofolha de ponta, a tecnologia N2 oferecerá desempenho e vantagens energéticas (...) para satisfazer a crescente necessidade de computação eficiente em termos energéticos", acrescentou.

A TSMC não tinha mencionado uma data exata para o início da produção em massa na última conferência com investidores, realizada em outubro, pelo que a atualização no portal representa a primeira confirmação oficial do progresso.

A fabricante taiwanesa é fornecedora de referência de semicondutores avançados, concebidos para impulsionar a transformação da inteligência artificial (IA), para gigantes como a Apple e a Nvidia.

A empresa, com sede na cidade de Hsinchu, no norte da ilha, registou lucros recorde de 452,3 mil milhões de dólares de Taiwan (12,3 mil milhões de euros) no terceiro trimestre, um aumento de 39,1% em relação ao ano anterior.

As entregras de chips fabricados com processos de três nanómetros --- os mais avançados da empresa na altura --- representaram 23% das receitas, enquanto os chips de cinco nanómetros e sete nanómetros representaram 37% e 14% das vendas, respetivamente.

No final de outubro, o Governo de Taiwan autorizou a TSMC a construir, no centro do país, uma unidade que irá produzir semicondutores de 1,4 nanómetros, oferecendo "processamento mais rápido" e "maior eficiência energética".

De acordo com a agência de notícias pública taiwanesa CNA, a tecnologia, que deverá entrar em produção em massa em 2028, será 15% mais rápida com o mesmo consumo de energia ou oferecerá o mesmo desempenho com menos 30% de energia do que os `chips` de dois nanómetros.

O vice-diretor-geral do Gabinete do Parque Científico Central de Taiwan, Wang Chun-chieh, disse que a TSMC recebeu três licenças de construção: uma para uma fábrica de `chips` avançados, outra para uma central de abastecimento de água e eletricidade e uma terceira para três edifícios de escritórios.

As instalações, que estarão localizadas na cidade de Taichung, deverão gerar um valor de produção de 485,7 mil milhões de dólares de Taiwan (13,6 mil milhões de euros) anuais e cerca de 4.500 empregos, de acordo com as estimativas do Governo.