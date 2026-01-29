Maior fundo soberano do Mundo ganha 206 mil MEuro na Noruega

As ações de empresas do setor tecnológico foram as que mais contribuíram para o resultado global do Norges Bank Investment Management (NBIM)), com participações em algumas companhias portuguesas entre o portfólio distribuído por quase 10 mil empresas, globalmente.

"As ações nos setores de tecnologia, finanças e materiais básicos destacaram-se, contribuindo significativamente para o lucro geral", disse o diretor-executivo d NBIM, Nicolai Tangen, em comunicado.

O responsável adiantou que o lucro do fundo foi 0,28% menor do que o de seu índice de referência e que os investimentos em ações renderam uma média de 19,3%, enquanto os investimentos em rendas fixas deram um retorno de 5,4% e os investimentos imobiliários 4,4%.

As infraestruturas de energias renováveis atingiram mais-valias de 18,1%.

Este fundo soberano, que investe as receitas do petróleo e do gás da Noruega em ativos estrangeiros, tinha um valor estimado de 21,27 mil milhões de coroas (1,85 mil milhões de euros) em 31 de dezembro, mais 1,53 mil milhões de coroas (133 mil milhões de euros) do que em 2024.

A carteira deste fundo soberano norueguês tem 71,3% de investimento em ações, 26,5% em rendas fixas, 1,7% no setor imobiliário e 0,4% em infraestruturas energéticas renováveis.