Maior ponte marítima do mundo no sudeste da China bate recorde de passageiros

Mais de 144 mil pessoas atravessaram na terça-feira o posto fronteiriço na cidade chinesa de Zhuhai, o número mais elevado desde que a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau foi inaugurada em 2018, noticiou a imprensa chinesa.

O anterior recorde tinha sido fixado um dia antes, na segunda-feira, quando mais de 130 mil pessoas atravessaram a ponte, batendo o máximo de 115 mil alcançado durante a chamada `semana dourada` do Dia Nacional da China, 01 de outubro de 2023.

Na terça-feira, o quarto dia dos feriados do Ano Novo Lunar na China, a ponte que liga as duas regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong registou também um máximo histórico no número de veículos, cerca de 18 mil.

O período do Ano Novo Lunar, o maior movimento de massas do mundo, é a principal festa tradicional das famílias chinesas e acontece em janeiro ou fevereiro, consoante o calendário lunar. Este ano, celebrou-se a 10 de fevereiro.

De acordo com o portal de notícias financeiras chinês Yicai, entre sábado e segunda-feira, o posto fronteiriço de Zhuhai registou cerca de 310 mil passageiros, cinco vezes mais do que no mesmo período de 2023, e 41 mil veículos, ou duas vezes mais.

Mais de 20% dos turistas que entraram em Macau nos primeiros cinco dias da `semana dourada` do Ano Novo Lunar vieram através da ponte, de acordo com dados oficiais da Polícia de Segurança Pública (PSP) da região chinesa.

A construção da ponte arrancou em 2009, mas foi afetada por atrasos, a morte de mais de 20 trabalhadores e derrapagens orçamentais. O custo final da infraestrutura está estimado em 16,4 mil milhões de dólares, mais 25% do que o inicialmente previsto.

A ponte tem uma extensão de cerca de 55 quilómetros, que incluem um túnel subterrâneo de quase sete quilómetros entre duas ilhas artificiais para facilitar a navegação no delta do Rio das Pérolas.

A infraestrutura, que reduziu em cerca de metade o tempo de viagem entre Macau e Hong Kong, foi apontada pelo Governo da China como um importante símbolo da política de integração da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

O produto interno bruto da área que compõe a Grande Baía, cuja população é de cerca de 70 milhões de habitantes, supera os 1,5 biliões de dólares, maior que as economias da Austrália, Indonésia ou México, países que integram o G20.