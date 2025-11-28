Maioria das pensões vai subir 2,77% no próximo ano

De acordo com a estimativa rápida do gabinete de estatística, a inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação, referente a novembro foi de 2,27%, o que permite definir a atualização automática das pensões no próximo ano, numa fórmula que tem também em conta a taxa de crescimento médio anual do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos dois anos.Desde modo, com base nestes dois indicadores, as pensões até dois IAS (1.073,94 euros), onde se situa a maioria dos pensionistas, vão subir 2,77% no próximo ano.Este valor está próximo do que já havia sido estimado pela ministra do Trabalho, que no inicio deste mês indicou que as pensões mais baixas deveriam ter um aumento de 2,79% em 2026.Já as pensões entre duas e seis vezes o valor do IAS (entre 1.073,94 euros e 3.221,82 euros) vão ser atualizadas em 2,27%, em linha com a inflação.Por sua vez, as pensões mais elevadas, isto é, superiores a seis IAS terão uma atualização de 2,02%, segundo os cálculos da Lusa.A mesma fórmula é igualmente usada para atualizar o IAS, o que indica que este indexante (que é usado para atualizar várias prestações sociais) deverá avançar em janeiro para os 536,97 euros.