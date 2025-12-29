Maioria em seis países europeus acredita que pensões do Estado se tornarão insustentáveis

A YouGov é uma empresa internacional de pesquisa de mercado na internet, fundada e sediada no Reino Unido, com operações em vários países do mundo.



Contudo, embora reconhecessem o custo insustentável, a maioria, entre 53 por cento e 83 por cento nos seis países europeus, considerou o valor recebido pelos reformados muito baixo, sendo esse sentimento ainda mais forte (72 por cento a 88 por cento) entre aqueles que efectivamente recebem a pensão: os pensionistas.

Proporções que variam entre os 20 por cento no Reino Unido e os 38 por cento na Polónia consideram que a idade da reforma estatal deveria ser os 60 anos, enquanto 22 por cento (Itália) a 45 por cento (Reino Unido) defendem os 65 anos. Uma pluralidade (22 por cento) em França defendeu os 62 anos – a idade actual, após a suspensão de um aumento planeado para os 64 anos.

Nos seis países, uma maior fatia da população (de 28 por cento a 55 por cento) considerou que os pensionistas com rendimentos de pensões acima da média deveriam assumir uma maior responsabilidade pelo financiamento de pensões estatais mais generosas para os pensionistas de baixos rendimentos, em vez das gerações mais jovens (de 15 por cento a 31 por cento).