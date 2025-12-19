Mais 36 comboios regionais vão juntar-se a 22 já encomendados

"Mandatámos a CP para avançar com a opção de 36 novas unidades, que se juntam às 22 já encomendadas, num esforço para garantir qualidade, sustentabilidade e capacidade de resposta às necessidades dos utilizadores", afirmou hoje o ministro das Infraestruturas e Habitação no Entroncamento, distrito de Santarém.

"No total, falamos de cerca de 200 novos comboios, incluindo os destinados à alta velocidade, mas mesmo assim a CP já nos sinalizou que precisaria quase do dobro, tal é o ritmo de obsolescência acumulado", acrescentou Miguel Pinto Luz, defendendo um compromisso de longo prazo, independentemente do ciclo político.

O ministro falava na apresentação do primeiro comboio de serviço regional de um total de 22 encomendados à Stadler em 2020, marcando o fim de quatro décadas sem renovação da frota regional.

Pinto Luz classificou o momento como "dia histórico", sublinhando que o comboio mais novo nos regionais tem mais de 40 anos, situação que reforça a urgência do investimento público.

O governante explicou que a nova automotora é bimóvel, pode operar em modo elétrico ou a diesel e permite servir linhas ainda não eletrificadas, quando a Infraestruturas de Portugal (IP) moderniza a rede ferroviária de norte a sul do país.

"Estamos num processo exigente de eletrificação e modernização linha a linha, e este material circulante é essencial para garantir qualidade de serviço durante essa transição", afirmou.

Pinto Luz salientou ainda a importância de ultrapassar limitações técnicas históricas do sistema ferroviário nacional, defendendo que o investimento em material circulante deve ser acompanhado pela modernização da sinalização e interoperabilidade.

"Portugal não é apenas uma ilha ferroviária por causa da bitola, mas também pelos sistemas de sinalização, e estamos a trabalhar com a IP, o IMT, a CP e parceiros privados para garantir capacidade de operar e cooperar além-fronteiras", disse.

Em declarações à Lusa, à margem da apresentação, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, destacou que a chegada das novas automotoras representa "um dia bom para Portugal e para todos os utilizadores da ferrovia", sublinhando que os 22 comboios fazem parte de um conjunto de investimentos essenciais para a sustentabilidade do transporte público.

"Estes investimentos são decisivos para garantir um transporte público limpo e descarbonizado e estão alinhados com a transição verde a que Portugal está comprometido", afirmou a ministra, lembrando que o setor dos transportes é responsável por 34% das emissões de gases com efeito de estufa, acima da média da União Europeia.

Segundo a governante, o objetivo no Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC 2030) é reduzir em 40% as emissões dos transportes até 2030, face a 2005, meta que considera impossível de cumprir sem uma aceleração da aposta no transporte coletivo.

"Até agora só conseguimos reduzir 9%, pelo que é essencial modernizar as frotas e criar alternativas reais ao transporte individual", afirmou.

A ministra sublinhou que a aposta na ferrovia integra uma estratégia mais ampla de promoção do transporte público, com investimentos nos metropolitanos e na mobilidade elétrica.

"Estamos a compensar o tempo perdido na mobilidade sustentável, com investimentos nos metros de Lisboa, Porto, Mondego e Sul do Tejo, com expansão de novas linhas, porque só com mais oferta, conforto e qualidade conseguimos mudar comportamentos e reduzir emissões", afirmou.

Os investimentos em material circulante e infraestrutura ferroviária são financiados pelo Programa Sustentável 2030, Fundo Ambiental e pelo PRR, integrando uma dotação superior a 3,2 mil milhões de euros para transportes sustentáveis.