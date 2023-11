Mais 36.936 inscritos nos serviços de desemprego em Espanha em outubro

Outubro foi o terceiro mês consecutivo de aumento de desempregados oficialmente inscritos nos serviços oficiais em Espanha.

O mês passado terminou com 2.759.404 pessoas sem trabalho registadas, sobretudo por causa do setor dos serviços e o fim da época alta do turismo de 2023.

Por causa do turismo, outubro é tradicionalmente um mês de aumento de inscritos nos centros de emprego, mas o crescimento deste ano é o menor desde 2007, segundo dos dados oficiais do Ministério do Trabalho.

Em paralelo, em outubro, aumentou em 92.862 o número de trabalhadores a descontar para a Segurança Social, para 20.817.657 pessoas.

Segundo o Governo espanhol, apesar do aumento de inscritos no centro de emprego, a população ativa e com trabalho em Espanha está em "máximos históricos".

Espanha tem uma das taxas de desemprego mais elevadas da União Europeia.

Segundo os dados mais recentes, de final de outubro, a taxa de desemprego no país aumentou no terceiro trimestre para 11,84% da população ativa, contra 11,60% no final de junho.

A taxa de desemprego espanhola tinha atingido em junho o nível mais baixo desde 2008.

O Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE) atribuiu a recuperação no terceiro trimestre principalmente a uma deterioração no setor dos serviços - que inclui o turismo, do qual dependem quase 12% dos empregos em Espanha.