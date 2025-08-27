Mais de 100 mil famílias recuperam apoio extraordinário à renda

Quase 60 mil vão ter esse pagamento suspenso, devido a incongruências, e serão notificados para as regularizar.



O apoio, pago pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, tinha sido suspenso em fevereiro para cerca de 45 mil famílias - sem aviso ou justificação.



Na altura, o ministro das Infraestruturas e Habitação pediu "desculpa" no Parlamento e garantiu que a situação ia ser avaliada.



Esta semana, a Provedoria de Justiça apelou ao Governo para rever o tema com urgência, depois de ter recebido queixas sobre irregularidades graves por parte das entidades do Estado envolvidas.



A Provedoria considerou que têm sido desconsiderados "direitos plenamente consagrados", como o direito dos cidadãos à informação e à notificação das decisões.