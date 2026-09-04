Mais de 100 mil pessoas aderiram ao passe gratuito no cartão municipal Porto

"Nós temos hoje em dia mais de 100 mil cartões Porto. que estão já distribuídos e, portanto, acho que isso enche-nos, por um lado, de orgulho, mas também de responsabilidade, porque agora os transportes públicos têm de responder àquilo que, de facto, é um sinal que a cidade foi dando também a nós próprios na Câmara Municipal", disse hoje aos jornalistas Pedro Duarte.

O autarca eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL falava aos jornalistas sobre a gratuitidade dos transportes públicos, medida do seu programa eleitoral implementada em 10 de julho, após ter viajado no elétrico 22 da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), entre o Carmo e a Batalha, que retomou o serviço em 01 de agosto.

Segundo Pedro Duarte, entre as 100 mil pessoas que utilizam os transportes gratuitos no Porto, cerca de "50 mil já utilizavam o passe" Andante, mas há "outros 50 mil que são novas adesões ao cartão".

Voltando a responder acerca da pressão criada noutros municípios que não têm a mesma capacidade financeira que o Porto para implementar esta medida, Pedro Duarte disse compreender que "do ponto de vista político, não é muitas vezes simpático e não é fácil de gerir".

"Tenho mostrado disponibilidade para trabalhar com eles [outros autarcas], para caminharmos naquilo que eu acho que um dia virá a acontecer, que é toda a área metropolitana aderir a uma medida desta natureza", vaticinou.

O autarca insistiu no "efeito social muito importante da medida, porque ajuda muito as famílias", mas falou também num "efeito na mudança de paradigma de mobilidade, que é muito importante".

"Isso vai sentir-se provavelmente a médio e longo prazo. Portanto, eu não estou à espera que haja uma grande transferência modal no curto prazo. É bom que coloquemos as expectativas no lugar certo. Mas eu acho que nós, dentro de quatro, cinco, seis anos, vamos olhar para trás e vamos perceber que a relação dos cidadãos com o transporte público mudou", antecipou.

Para Pedro Duarte, isso é importante para as pessoas quebrarem algumas barreiras e começarem a colocar em primeiro lugar o transporte público e utilizarem o transporte individual apenas quando é essencial ou é inevitável a sua utilização, havendo casos "em que isso vai continuar a acontecer".

Em 15 de julho, cinco dias depois da implementação dos transportes públicos gratuitos, o município contava 30 mil adesões no cartão Porto.

Desde 10 de julho, formaram-se longas filas à porta do Gabinete do Munícipe para aderir à gratuitidade, com a autarquia a apelar ao uso dos meios `online`.

Os transportes públicos para quem tem morada fiscal no Porto são gratuitos desde 10 de julho e desde que o residente detenha o Cartão Porto.

Os beneficiários podem viajar por toda a Área Metropolitana do Porto (AMP) de forma gratuita nos diferentes modos de transporte: autocarros (STCP e Unir), elétrico, metro, comboios e barco.

Os estudantes que residam no Porto, ainda que com morada fiscal noutra localidade, podem pedir também o Cartão Porto.

Além do Gabinete do Munícipe, a adesão ao cartão municipal pode ser feita `online` (https://cartao.porto.pt/) e noutros locais.

No `site` do cartão municipal, basta clicar no botão "Aderir" no topo da página e fazer o seu registo.