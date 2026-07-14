Mais de 1.500 moçambicanos recrutados para trabalhar em Portugal no primeiro semestre

"A comunidade moçambicana em Portugal está bem integrada. Já estamos a materializar o acordo de mão-de-obra de Moçambique para Portugal. Só de janeiro até junho, mais de 1.500 moçambicanos saíram de Moçambique para Portugal, por via do Instituto de Emprego foram cerca de 800", disse Daniel Chapo, que parte hoje para Lisboa para uma visita oficial, em entrevista à Lusa.

"E nós queremos continuar a trabalhar para que, por esta via do Instituto Nacional de Emprego, que é um instituto público, possamos continuar a enviar mão-de-obra para Portugal", acrescentou.

Esse recrutamento envolve o Instituto do Emprego e Formação Profissional português ao abrigo dos acordos de mobilidade laboral, mas também através de agências privadas, para áreas com carência em Portugal, como transportes, metalomecânica e construção civil, segundo o Governo português.

"Fizemos um levantamento por parte das agências privadas de emprego e também por parte do Instituto Nacional de Emprego, e vimos que só no primeiro semestre cerca de 1.500 moçambicanos conseguiram ir para Portugal e as nossas relações são excelentes", apontou Chapo.

Atualmente residem em Portugal mais de 15 mil moçambicanos e o Presidente da República defende que é uma das comunidades mais bem integradas.

"Queria apelar para que continue assim, a ser uma comunidade humilde, a ser uma comunidade que obedece às leis portuguesas, porque é o território onde estão a viver. E é muito importante obedecer a todas as leis de um determinado país", disse.

"E tal como os portugueses que residem em Moçambique respeitam as leis moçambicanas, é extremamente importante os moçambicanos que residem em Portugal respeitarem as leis portuguesas, porque só assim, como dois países irmãos, é que vamos continuar unidos, coesos, e a desenvolver os nossos dois países e a criar melhores condições de vida para os moçambicanos, mas também para os portugueses", concluiu Daniel Chapo.