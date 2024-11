Mais de 16 mil animais apreendidos e exploração de ovos encerrada pela GNR

Num comunicado divulgado hoje, a GNR detalha que, no decorrer da operação, foram efetuadas 307 ações de fiscalização dirigidas a criadores e foram fiscalizados 34 veículos, tendo sido levantados 97 autos de contraordenação e registado um crime de falsificação de notação técnica, por falsificação dos carimbos colocados nos ovos.

Foram ainda apreendidos 16.354 animais de criação, entre os quais galinhas, bovinos, caprinos, ovinos e suínos, e encerrada uma exploração que produzia ovos para o mercado nacional.

Denominada "Illegal Livestock Farming", a operação visou "combater as práticas ilegais associadas aos animais com estatuto pecuário destinado ao consumo humano, bem como garantir o bem-estar animal ao longo de todas as fases de produção".

Durante o mês de outubro, envolveu 518 militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e centrou-se em explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamento que desenvolvem a criação de animais de espécies pecuárias e a identificação animal, de acordo com o Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA).