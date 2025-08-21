Mais de 200 personalidades apelam à CGTP e UGT união na resposta à contrarreforma laboral

"A democracia nascida com o 25 de Abril está num sobressalto sem paralelo, assistimos ao crescimento das forças de extrema-direita e populistas, tanto no parlamento como na sociedade e o Governo prepara uma contrarreforma laboral profundamente lesiva dos direitos dos trabalhadores", lê-se no abaixo-assinado que hoje será entregue às direções das centrais sindicais UGT e CGTP.

A iniciativa tem como objetivo principal apelar para o entendimento entre as duas centrais para concertarem esforços para enfrentar os desafios colocados pelo Trabalho XXI.

"Torna-se urgente e inadiável que os trabalhadores e o movimento sindical, fazendo jus à sua história, se unam para a resistência e defesa dos interesses de quem trabalha", refere o abaixo-assinado, salientando que "mais do que nunca, neste contexto, só as centrais sindicais CGTP e UGT, com os seus sindicatos congregando os restantes, podem ter capacidade de resposta e de defesa dos trabalhadores".

Os primeiros signatários e grupo de contacto deste abaixo-assinado são António Brandão Guedes, Augusta de Sousa, Avelino Pinto, Constantino Alves, Deolinda Machado e Guadalupe Simões.

"É fundamental construir a unidade na ação, ultrapassando divergências, para conquistar o futuro" e "é preciso encontrar compromissos de ação convergente, no respeito pela autonomia de cada organização, e a coordenação estratégica entre as centrais, face aos desafios que já se apresentam", lê-se no documento, que é subscrito pelo professor universitário e advogado Miguel Prata Roque e pelojurista, ex-conselheiro social na missão permanente de Portugal junto das Nações Unidas e outras Organizações Internacionais em Genebra e ex-presidente do conselho diretivo do IEFP António Valadas da Silva.

Subscrevem também a atriz Isabel Medina, o ex-coordenador da Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa Volkswagen António Chora e a professora universitária, especialista em direito do trabalho, Joana Neto.

"É este o apelo que fazemos às duas centrais sindicais para que, em nome da defesa dos direitos laborais e da dignidade do trabalho, iniciem um processo de entendimento que permita uma resposta eficaz à contrarreforma laboral", acrescentam.

O grupo dinamizador que fará a entrega será constituído por Avelino Pinto, antigo professor universitário de Psicologia Social e ex-assistente da LOC (Liga Operária Católica), Constantino Alves, padre e ex-dirigente sindical do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul, Deolinda Machado, sindicalista, ex-dirigente da CGTP-IN e coordenadora da LOC/MTC, Guadalupe Simões, dirigente sindical e Augusta de Sous, sindicalista e ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros.