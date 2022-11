Mais de 27 mil compostores domésticos distribuídos em concelhos do Pinhal Interior

De acordo com o presidente da Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior (APIN), João Miguel Henriques, o projeto "Sistema Intermunicipal de Compostagem na região da APIN" prevê, a partir do próximo ano, a distribuição de 27.504 compostores domésticos pelos concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares (distrito de Coimbra).

Prevê também a entrega de 116 compostores comunitários, em estabelecimentos de ensino, instituições particulares de solidariedade social e centros operacionais da APIN.

O primeiro destes compostores comunitários será entregue hoje à tarde, ao Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande.

Durante a sessão de apresentação do projeto, que decorreu ao final da manhã no auditório do HIESE - Habitat de Inovação Empresarial nos Setores Estratégicos, em Penela, João Miguel Henriques realçou a sua "a extrema importância", quer do ponto de vista económico como ambiental.

"É uma mais-valia do ponto de vista económico, na medida em que quanto menos resíduos indiferenciados enviarmos para aterro, menos custos vamos ter com as entidades em alta, que fazem a receção e tratamento desses mesmos resíduos. Simultaneamente, menos custos vamos ter com a recolha que fazemos todos dias, dos resíduos produzidos pela população", sustentou.

Para além do impacto positivo que tal representa na fatura dos clientes, João Miguel Henriques, que também é presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, destacou a mais-valia do projeto do ponto de vista ambiental, uma vez que a compostagem permite a transformação dos resíduos orgânicos num composto que, para além de diminuir o depósito de resíduos em aterro, pode ser utilizado como fertilizante 100% natural.

Ao longo da sua intervenção, o autarca apontou ainda que o sucesso deste projeto depende de "um grande investimento em termos de divulgação e sensibilização junto da população".

"Entendemos que os presidentes de junta vão ter aqui um papel muito importante na sensibilização das nossas populações para aderirem a este projeto. Só faz sentido estarmos a fazer este investimento se formos capazes de sensibilizar e convencer a população a aderir ao projeto", acrescentou.

A distribuição dos compostores será acompanhada por uma campanha de comunicação e sensibilização ambiental, denominada "Valorize a Sua Terra", que remete para o duplo sentido da valorização: por um lado o produto final da compostagem, que permite nutrir a terra; e por outro a qualidade de vida ganha com menos terrenos afetos ao confinamento técnico de resíduos.

O projeto, cujo investimento se aproxima dos 1,3 milhões de euros, é comparticipado a 85% pelo Fundo de Coesão (programa comunitário que apoia investimentos no domínio do ambiente e das redes transeuropeias na área das infraestruturas de transportes).