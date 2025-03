Mais de 2.700 toneladas de pilhas e equipamentos recolhidos no "Quartel Electrão"

O projeto, chamado de "Quartel Electrão", é uma iniciativa da associação de gestão de resíduos Electrão e envolveu no ano passado 217 associações de bombeiros.

Com oito anos, o projeto pretende envolver as associações na sensibilização da população para a reciclagem e as que mais recolhem material usado (a população entrega os equipamentos no quartel) recebem prémios.

Na nona edição do "Quartel Electrão", cujos resultados são hoje divulgados numa cerimónia no Quartel dos Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra, houve um número recorde de associações aderentes e de resíduos recolhidos. O valor global de prémios ascende a 316 mil euros.

Em concreto, segundo a entidade gestora em comunicado, foram recolhidas 2.725 toneladas de equipamentos elétricos usados, 29 toneladas de pilhas e baterias e 19 toneladas de lâmpadas.

De acordo com o comunicado, desde o arranque da campanha, há 14 anos, numa parceria com a Liga dos Bombeiros Portugueses, já foram recolhidas e enviadas para reciclagem cerca de 17 mil toneladas de pilhas e baterias, lâmpadas e equipamentos elétricos usados.

E foram atribuídos aos bombeiros, ao todo, cerca de 1,8 milhões de euros em prémios e entregues nove viaturas: quatro ambulâncias de transporte de doentes e cinco viaturas ligeiras de combate a incêndios.

A iniciativa representou no último ano 10% da recolha da rede própria do Electrão, segundo o diretor-geral de Elétricos e Pilhas do Electrão, Ricardo Furtado, citado no documento.

Além da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Fundão, Castelo Branco, que reuniu a maior quantidade de equipamentos e ganha um veículo ligeiro de combate a incêndios no valor de 70 mil euros, é premiada (segundo prémio) com cinco mil euros para equipamentos de proteção individual a associação de bombeiros de Cantanhede (Coimbra).

É também entregue um prémio especial com o mesmo valor para a Associação dos Bombeiros Voluntários de Almeirim (Santarém).

São ainda entregues prémios regionais, no valor de 750 euros em cartões pré-pagos de combustíveis.

E são agraciados um quartel que tenha acabado de aderir à iniciativa, o que mais tenha evoluído na recolha de material, o que recolha mais pilhas e o que recolha mais lâmpadas.

Todas as associações recebem, adicionalmente, entre outros incentivos, 75 euros por cada tonelada de equipamentos elétricos recolhida e 150 euros por cada tonelada de pilhas e baterias.

O Electrão recorda que já está a decorrer a 10.ª edição do "Quartel Electrão", que termina a 30 de novembro.

E recorda também que na página www.ondereciclar.pt é possível localizar o quartel aderente mais próximo para entregar pilhas, baterias, lâmpadas e outros equipamentos elétricos usados.

O Electrão é responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos: embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados. Gere uma rede de recolha de equipamentos elétricos e pilhas usadas com mais de 13.600 locais.