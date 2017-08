Mais de 400 toneladas de resíduos recolhidas na 9.ª edição da Geração Depositrão

Lusa 01 Ago, 2017, 13:38 | Economia

Segundo a ERP Portugal, que pertence à plataforma pan-Europeia European Recycling Platform (ERP), a recolhe feita traduz-se num donativo superior a 6.000 euros a entregar à Operação Nariz Vermelho, parceira desta campanha.

Entre os resíduos recolhidos ao longo do ano letivo estão mais de 850 frigoríficos, 1.700 grandes eletrodomésticos ou 5.200 televisores/monitores, entre outros.

A tabela dos vencedores no critério de peso total recolhido é liderada pelas escolas EB23 Damião de Odemira (Beja), líder a nível nacional, com mais de 16.500 quilos, a EB1 de Loução--Venade (Viana do Castelo), que ultrapassou os 14.500 kg e a Escola Secundária de Ponte de Sor (Portalegre), com mais de 13.000 kg de resíduos recolhidos.

No que respeita à categoria peso total por aluno, o primeiro lugar e ocupado pelo Jardim de Infância de Casais de São Clemente, que recolheu mais de 445 kg por aluno.

Esta campanha da ERP Portugal conta com a parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), através do Programa Eco-Escolas, e o apoio de diversas marcas nacionais.

É igualmente parceira a Operação Nariz Vermelho, uma Instituição Particular de Solidariedade Social que promove semanalmente visitas de `Doutores Palhaços` às enfermarias pediátricas de 14 hospitais do país.

A plataforma pan-Europeia European Recycling Platform (ERP), que faz a gestão dos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e dos Resíduos de Pilhas e Acumuladores (RP&A) em Portugal, tem uma quota de mercado entre 12% e 35% e já recolheu mais de 2,6 milhões de toneladas de REEE na Europa.