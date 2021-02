Mais de 424 mil desempregados em Portugal

Em Janeiro foram apuradas 424 mil 359 as pessoas sem trabalho.



Este é o valor mais alto desde há quase quatro anos e representa um aumento de 32 por cento face ao mesmo mês do ano passado.



Em relação a Dezembro houve também uma subida.



A região com maior aumento de desempregados inscritos em Portugal é o Algarve.