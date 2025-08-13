Em direto
Mais de 54% dos desempregados no 1.º trimestre continuaram sem emprego em junho

por Lusa
Foto: Lusa

Mais de metade (54,2%) dos desempregados no primeiro trimestre deste ano continuava sem emprego no segundo trimestre, tendo 27,3% encontrado trabalho, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as "Estatísticas de fluxos entre estados do mercado de trabalho", do total de pessoas que estavam desempregadas no primeiro trimestre de 2025, 54,2% (198,1 mil) permaneceram nesse estado no trimestre seguinte, 27,3% (99,7 mil) transitaram para o emprego e 18,6% (68,0 mil) transitaram para a inatividade.

Já do total de pessoas que estavam empregadas nos primeiros três meses do ano, 97,2% (5.036,5 mil) permaneceram nesse estado no segundo trimestre, enquanto 1,3% (65,3 mil) transitaram para o desemprego e 1,5% (79,6 mil) passaram para a inatividade.

