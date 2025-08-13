Mais de 54% dos desempregados no 1.º trimestre continuaram sem emprego em junho

Segundo as "Estatísticas de fluxos entre estados do mercado de trabalho", do total de pessoas que estavam desempregadas no primeiro trimestre de 2025, 54,2% (198,1 mil) permaneceram nesse estado no trimestre seguinte, 27,3% (99,7 mil) transitaram para o emprego e 18,6% (68,0 mil) transitaram para a inatividade.

Já do total de pessoas que estavam empregadas nos primeiros três meses do ano, 97,2% (5.036,5 mil) permaneceram nesse estado no segundo trimestre, enquanto 1,3% (65,3 mil) transitaram para o desemprego e 1,5% (79,6 mil) passaram para a inatividade.