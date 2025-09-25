Mais de 55 mil pessoas beneficiam de IMT Jovem na compra de casa

Este número foi avançado numa declaração aos jornalistas, sem direito a perguntas, durante a reunião de hoje do Conselho de Ministros, em Lisboa, destinado a aprovar medidas para fazer face à crise da habitação.

O IMT Jovem começou a ser aplicado em agosto de 2024, tendo sido criada uma tabela deste imposto para os beneficiários da medida e que contempla quatro escalões, contemplando isenção total nas compras que se encaixem no 1.º destes escalões e a aplicação de uma taxa de 8% no valor que `encaixa` no escalão seguinte.

Com a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) e a atualização dos escalões do IMT em 2,3%, o valor de transação que beneficia de isenção total ficou fixado nos 324.058 (subindo cerca de sete mil euros face ao valor em vigor em 2024), enquanto a parcela tributada a 8% avançou para 648.022 euros (contra 633.453 euros em 2024).

Para terem acesso a esta medida, que é atribuída de forma automática, os jovens não podem ter sido proprietários de imóveis nos três anos anteriores à compra da casa, sendo a idade limite (35 anos) aferida à data da escritura.