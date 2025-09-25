Mais de 55 mil pessoas beneficiam de IMT Jovem na compra de casa

por Lusa

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, adiantou hoje que até ao momento mais de 55 mil pessoas compraram casa beneficiando do IMT Jovem.

VER MAIS

Este número foi avançado numa declaração aos jornalistas, sem direito a perguntas, durante a reunião de hoje do Conselho de Ministros, em Lisboa, destinado a aprovar medidas para fazer face à crise da habitação.

O IMT Jovem começou a ser aplicado em agosto de 2024, tendo sido criada uma tabela deste imposto para os beneficiários da medida e que contempla quatro escalões, contemplando isenção total nas compras que se encaixem no 1.º destes escalões e a aplicação de uma taxa de 8% no valor que `encaixa` no escalão seguinte.

Com a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) e a atualização dos escalões do IMT em 2,3%, o valor de transação que beneficia de isenção total ficou fixado nos 324.058 (subindo cerca de sete mil euros face ao valor em vigor em 2024), enquanto a parcela tributada a 8% avançou para 648.022 euros (contra 633.453 euros em 2024).

Para terem acesso a esta medida, que é atribuída de forma automática, os jovens não podem ter sido proprietários de imóveis nos três anos anteriores à compra da casa, sendo a idade limite (35 anos) aferida à data da escritura.

Tópicos
PUB
PUB