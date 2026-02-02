Mais de 600 mil euros no Fundo de Emergência da Cáritas de Leiria

Às 14:30 de hoje, o fundo tinha atingido os 629.245,81 euros.

"O menor valor é de um euro, o maior de cinco mil euros", disse à agência Lusa o diretor de serviços da Cáritas Diocesana, Nelson Costa.

Nas redes sociais, a Cáritas Diocesana agradeceu "a todos os que têm ajudado".

"A vossa solidariedade faz a diferença", acrescentou.

O fundo, financiado por donativos recolhidos por MB WAY, transferência bancária ou donativo `online`, foi criado na sexta-feira à tarde após a Cáritas ter participado numa reunião da Proteção Civil com o Município de Leiria, e em sintonia com o bispo diocesano, José Ornelas.

Hoje, membros da equipa técnica da Cáritas Lisboa estão, em conjunto com a Cáritas de Leiria, a acompanhar as comunidades afetadas, estando prevista para terça-feira o reforço de técnicos da Cáritas de Viseu.

"Todos os elementos estarão devidamente identificados", garantiu.

Os bens neste momento necessários são enlatados e azeite, papel higiénico, toalhitas de limpeza da casa, pasta e escovas de dentes.

"Nos próximos dias será publicado o regulamento do Fundo e divulgada a empresa auditora, reforçando o nosso compromisso com a transparência", adiantou a Cáritas Diocesana de Leiria.

Na sexta-feira, esta instituição anunciou o reforço do apoio à comunidade, para assegurar que ninguém fica sem resposta, devido ao impacto do mau tempo, que também danificou instalações da instituição.

Referindo que acompanha com elevada preocupação a situação de emergência que ainda se vive em vários locais da região, "onde persistem falhas significativas no fornecimento de eletricidade, no abastecimento de água e nas comunicações, afetando um número considerável de famílias e instituições", a Cáritas coloca "à disposição todos os seus recursos humanos, logísticos e sociais para apoiar as pessoas em maior situação de vulnerabilidade".

Nove pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois três óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.