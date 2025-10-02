Mais de 7 em cada 10 despedimentos coletivos até agosto são em micro e pequenas empresas

Entre janeiro e agosto, foram comunicados 359 despedimentos coletivos ao Ministério do Trabalho, isto é, mais 41 face aos 318 registados em igual período de 2024, de acordo com os dados da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).

À semelhança do que aconteceu em julho, trata-se do valor mais elevado desde 2020, quando alcançou os 455.

Dos 359 despedimentos coletivos comunicados pelas empresas até agosto, 128 foram de microempresas, 143 de pequenas empresas, 54 de médias empresas e 34 de grandes empresas.

Na prática, isto significa que mais de sete em cada dez (75,5%) despedimentos coletivos foram registados em microempresas (35,7%% do total) e em pequenas empresas (39,8%).

Não obstante, em termos percentuais, o maior aumento do número de despedimentos coletivos até agosto verificou-se em microempresas (uma subida de 25,5% face a igual período de 2024) e nas médias empresas (uma subida de 12,5%).

Por regiões, a região de Lisboa e Vale do Tejo e o Norte continuam a ser as regiões com maior número de despedimentos coletivos comunicados até agosto, com 176 e 109 respetivamente.

Já o número de trabalhadores abrangidos por despedimentos coletivos aumentou 27,3% até agosto, face a igual período do ano anterior, totalizando os 5.332, segundo os dados da DGERT.

Destes 5.332 trabalhadores abrangidos por despedimentos coletivos, 5.212 foram efetivamente despedidos, um aumento de 32,7% face a igual ao período homólogo.