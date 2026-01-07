Mais de 800 mil pessoas entraram e saíram de Timor-Leste em 2025

"O movimento de pessoas que entrou e saiu do território nacional totalizou 808.463. Deste total, 369.290 pessoas entraram no território nacional e 412.173 saíram", afirmou aos jornalistas no Ministério do Interior a diretora dos Serviços de Migração, superintendente assistente da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL), Adelaide da Rosa.

A responsável salientou que, em 2025, 126 cidadãos estrangeiros foram impedidos de entrar no país por não cumprirem os requisitos previstos na Lei da Migração e do Asilo de Timor-Leste.

Adelaide da Rosa disse também que os Serviços de Migração prestaram apoio ao repatriamento de 38 pessoas.

A diretora explicou que, no âmbito de violações à lei de imigração, foram instaurados processos administrativos a 399 pessoas, registada a expulsão de uma pessoa, abertos processos-crime contra 35 e contabilizados 116 casos de abandono voluntário.

"Relativamente à emissão de vistos, 11.797 pessoas obtiveram novos vistos e os Serviços de Migração realizaram ainda a extensão de vistos a 9.355 pessoas", afirmou a responsável timorense.

Adelaide da Rosa disse que durante o ano de 2025, os Serviços de Migração arrecadaram receitas para os cofres do Estado no valor total de 2,1 milhões de euros provenientes da emissão de vistos, extensão de vistos, emissão e extensão de autorizações de residência, entre outros.