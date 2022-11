Mais de metade das pensões este ano atribuídas de forma automática

Os dados foram avançados à Lusa por fonte oficial do ministério, após a ministra Ana Mendes Godinho ter revelado no parlamento que "neste momento já 50% das pensões em Portugal são automaticamente atribuídas" através da medida "Pensão na Hora", o que significa que "são atribuídas em 24 horas".

Isto significa que "das novas pensões de velhice, 28.494 foram automáticas", indicou depois a fonte do gabinete da ministra, acrescentando que o total de pensões atribuídas em 2022 "ronda os 52 mil".

O acesso às pensões "era uma matéria com muita dificuldade de implementação e de execução", afirmou a ministra durante uma audição na comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

"O nosso grande desafio é incentivar que as pessoas peçam a pensão `online`", sublinhou a ministra, acrescentando que, "no mês de outubro, 74% dos pedidos que foram feitos `online` já tiveram atribuição na hora".

Ana Mendes Godinho referiu, além da "Pensão na Hora", medida lançada em 2021, que em outubro deste ano ficou disponível uma medida que permite pedir a pensão social `online`, dirigida a pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

Quanto à atualização das pensões e em resposta aos deputados de vários partidos, a ministra reafirmou que, caso a inflação seja superior ao esperado, o Governo fará ajustes nos aumentos que estão previstos para 2023.

"Se for necessário haver algum ajuste relativamente à percentagem de atualização das pensões em 2023, para garantir que, da soma do complemento pago em outubro e da atualização em 2023 resulta exatamente aquilo que está previsto em termos de atualização das pensões, faremos o ajuste do valor", disse a ministra.

"Naturalmente, só podemos fazer isso quando for conhecido o valor final da inflação (...) e portanto faremos o ajuste mal exista a informação definitiva sobre o valor da inflação que deve ser ponderado", acrescentou.

Segundo a ministra, o investimento em pensões em 2023 "vai ultrapassar pela primeira vez os 20 mil milhões de euros".

Os aumentos das pensões previstos para 2023 situam-se entre os 4,43% e os 3,53%, dependendo do valor da pensão.