Mais milionários em Portugal até 2024

Vai aumentar o número de milionários em Portugal. O presidente da Confederação empresarial de Portugal, António Saraiva, diz que os números provam que existe criação de riqueza e que é preciso olhar para as desigualdades sociais.

De acordo com o estudo do Credit Suisse, o número de portugueses com património superior a um milhão de euros vai crescer 49 por cento nos próximos cinco anos, chegando aos 174 mil.