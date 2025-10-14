Mais pessimista do que Governo. FMI prevê crescimento de 1,9% em 2025 e 2,1% em 2026

Os dados foram publicados esta terça-feira no World Economic Outlook e explicam que o Fundo Monetário Internacional reviu em alta o crescimento da economia portuguesa para este ano e 2026. Este ano, o crescimento foi revisto em baixa, de dois para 1,9 por cento.

Para o próximo ano, o FMI reviu os números em alta e acredita que a economia vai crescer 2,1 por cento, contrariamente à primeira projeção de 1,7 por cento.

Números mais baixos que aqueles que foram projetados pelo governo português no Orçamento do Estado para 2026, com uma previsão de crescimento do Produto Interno Bruto para 2025 de dois por cento e para 2026 de 2,3 por cento.O Fundo Monetário Internacional também publicou os números que projeta para a inflação em Portugal: 2,2 por cento para este ano e 2,1 por cento para 2026.

No desemprego, os números projetados pelo FMI são mais altos que os do governo português: a instituição acredita numa taxa de desemprego que vai fixar-se nos 6,4 por cento, ao invés dos 6,1 por cento do Governo.



Para o próximo ano, o FMI projeta uma taxa de 6,3 por cento, contra os seis por cento previstos pelo Governo.

Números do crescimento mundial revistos em alta



Para a economia mundial, o Fundo Monetário Internacional projeta um crescimento de 3,2 por cento para este ano, números maiores do que os que foram publicados em junho deste ano, de 3 por cento.

"Projeta-se que o crescimento global desacelere de 3,3% em 2024 para 3,2% em 2025 e para 3,1% em 2026", lê-se no documento, sendo que "a previsão de crescimento apresenta poucas alterações" em relação a julho de 2025, "refletindo uma adaptação gradual às tensões comerciais".

Apesar dos números, o FMI explicou que o crescimento mundial está abaixo dos tempos pré-pandemia, em que o crescimento era de 3,7 por cento. O Fundo acredita que a economia global está a resistir a muitos choques de várias políticas comerciais mas que o impacto das várias mudanças está a começar a sentir-se com mais força.

Os Estados Unidos têm uma projeção de crescimento de dois por cento para este ano e de 2,1 por cento para 2026, ao passo que a economia europeia deverá crescer 1,2 por cento este ano e com uma revisão em baixa para 2026: 1,1 por cento.

c/ Lusa